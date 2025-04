Nghệ sĩ Nhân dân là "vợ Thứ trưởng Bộ Kinh tế" hé lộ lý do không xuất hiện trên truyền hình

Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung đến tuổi được mừng thọ

Hình ảnh mới nhất của NSND HƯơng Dung. Ảnh: 1900

Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung chia sẻ với khán giả rằng chị nhận được rất nhiều câu hỏi là tại sao thời gian gần đây không thấy xuất hiện trên phim truyền hình: "Phim truyền hình giờ rất nhiều tập. Nhưng ở lứa tuổi tôi giờ nếu phải đi theo phim kéo dài hàng tháng cũng có vấn đề về sức khỏe. Thêm nữa dù đã nghỉ hưu ngoài nghề diễn tôi có nhiều công việc hoạt động xã hội. Cụ thể là tôi hoạt động với phường, xã tỉnh và đặc biệt là Hội Cựu chiến binh, vì tôi là lính.

Năm nay kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên các chương trình kỷ niệm rất nhiều. Ngay buổi sáng nay tôi vừa đi diễn cho một đoàn nghệ thuật tổ chức chương trình kỷ niêm về người lính. Trong khi ngồi dự tôi nhận dựng 3 chương trình kỷ niệm trong tháng này và 2 chương trình của phường ở Hạ Long nữa.

NSND Hương Dung thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Ảnh: FBNV

Bận như vậy mà đi theo đoàn phim thì lỡ của nơi mình nhận việc. Tôi làm công việc này hầu như không phải vì tiền mà là tâm huyết, đam mê vì cái tình, trách nhiệm và mong muốn cống hiến. Sắp tới là dịp 30/4, 1/5 tôi sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ, đặc biệt là lễ mừng thọ của chính tôi" - nữ nghệ sĩ bộc bạch.



Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung sinh năm 1956 là diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Chị cũng là gương mặt từ lâu đã trở nên thân thiết với khán giả truyền hình cả nước.

NSND Hương Dung thời trẻ. Ảnh: FBNV

NSND Hương Dung sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở vùng mỏ Quảng Ninh. Trước khi trở thành nữ chiến sĩ Công an TP Hải Phòng, chị là văn công của Quân khu 3. Có lẽ cuộc sống của chị không có nhiều thay đổi nếu ngày ấy Bộ Nội vụ không có quyết định thành lập Đoàn Nghệ thuật Bộ Nội vụ (nay là Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân) và bắt đầu tuyển các "hạt nhân" văn nghệ từ Công an các tỉnh.

NSND Hương Dung là nghệ sĩ hội đủ cả thanh và sắc. Những năm 80 - 90, chị được xếp vào top người đẹp màn ảnh. Những vai chính của sân khấu thời đó liên tục gọi tên nghệ sĩ Hương Dung.

NSND Hương Dung và NSND Minh Hòa. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân ấn tượng với vai vợ Thứ trưởng Bộ Kinh tế Cao Đức Cẩm

Ở lĩnh vực điện ảnh, những năm 90, Hương Dung tham gia bộ phim Săn bắt cướp cùng nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như: Thương Tín, Lê Khanh, Trọng Trinh... Trong phim, chị đóng vai Hai Loan. Vai diễn của chị đến giờ vẫn làm khán giả vẫn ấn tượng là vợ thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong phim truyền hình dài tập Chạy án. Chị chia sẻ rằng, khán giả không biết tên bà nhưng gặp chị thường gọi là "vợ của Thứ trưởng".

Nghệ sĩ Hương Dung vai vợ Thứ trưởng Bộ Kinh tế - Cao Đức Cẩm (diễn viên Dũng Nhi đóng), mẹ của Cao Thanh Lâm (Việt Anh đóng) trong series phim Chạy án.

Ngoài bộ phim này, NSND Hương Dung còn gây ấn tượng ở các phim: Của để dành, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử…

Bên cạnh sự nghiệp diễn viên sân khấu, truyền hình, điện ảnh, NSND Hương Dung còn có dấu ấn khác biệt so với đồng nghiệp ở vai trò lồng tiếng. Thời phim truyền hình chưa thu tiếng đồng bộ, hầu như mở ti vi ra là gặp… giọng Hương Dung. Nhưng người ta nhớ đến Hương Dung trong vai trò lồng tiếng không phải vì chị "phủ sóng", mà bởi chất giọng dày, sáng, nội lực và rất đặc trưng. Nghe là nhận ra ngay Hương Dung.

Với chất giọng hiếm nên NSND Hương Dung khá đắt show lồng tiếng. Không chỉ giọng Bắc, Hương Dung còn nói được giọng vùng miền như người bản địa.

NSND Hương Dung từng là bà bầu, đạo diễn âm thanh cho các phim truyền hình. Ảnh: FBNV

Chính vì vậy mà thời đó, lịch lồng tiếng của nghệ sĩ Hương Dung kín đến mức không có thời gian để ăn. Chị vừa là giọng lồng tiếng chủ đạo, vừa kiêm luôn vai trò "bà bầu", đạo diễn âm thanh cho các phim truyền hình, hoạt hình cho đến phim nước ngoài…

Nổi tiếng trên phim nhưng ngoài đời, NSND Hương Dung lại có cuộc sống khá kín tiếng. Được biết, cũng nhờ nghệ thuật chị mới gặp chồng - một diễn viên của Đoàn văn công Quân đội.

NSND Hương Dung tham gia công tác đào tạo cho thế hệ trẻ. Ảnh: FBNV

Ở độ tuổi 70, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài với công việc, thậm chí còn làm thêm nhiều việc khác. Thời gian gần đây, NSND Hương Dung tham gia công tác đào tạo các bạn diễn viên trẻ về tiếng nói, rèn luyện cách đài từ. "Tôi khá là tiếc vì gần đây đi xem các vở diễn, một số bạn trẻ đang khá yếu về đài từ trên sân khấu, cách nói ra sao, diễn đạt gãy gọn rành mạch như thế nào… Dù sao, nghệ thuật cũng vẫn là đam mê của tôi", nữ nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông.