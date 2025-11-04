Dân xã đảo duy nhất của Gia Lai xúc cát, chằng chống mái nhà… ứng phó bão Kalmeagi

Giúp 43 hộ neo đơn ở xã đảo chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn

Ngày 4/11, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin liên tục về tình hình mưa bão qua hệ thống loa phát thanh, trung bình 2 giờ/lần, để người dân kịp thời nắm bắt, chủ động ứng phó.

“UBND xã đã hỗ trợ ngư dân đưa toàn bộ thuyền thúng vào khu vực neo đậu an toàn, tổ chức chằng chống kỹ lưỡng; các tàu lớn được hướng dẫn di chuyển đến nơi tránh trú phù hợp. Với các lồng bè nuôi thủy sản, bà con chủ động gia cố, chằng buộc chắc chắn để giảm thiểu thiệt hại, tránh mất trắng tài sản”, ông Hưng nói.

Ngư dân xã đảo Nhơn Châu, Gia Lai đưa thúng lên bờ tránh bão. Ảnh: NC.

Địa phương cũng huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên giúp 43 hộ neo đơn chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Đến nay, xã đã bố trí 9 điểm tránh trú bão, chuẩn bị đầy đủ 15 tấn gạo, 4 tấn hàng dự trữ của lực lượng vũ trang và hơn 500 thùng mì tôm để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian bão đổ bộ.

Các chiến sĩ Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh cùng lực lượng chức năng tại địa phương, chằng chống nhà cửa giúp người dân ở xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: FB.

Khi bão Kalmeagi đang tiến nhanh vào đất liền, không khí khẩn trương bao trùm xã đảo Nhơn Châu - xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai.

Từ sáng sớm, người dân nơi đây đã cùng lực lượng chức năng tất bật chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, chuẩn bị lương thực, nước uống… với quyết tâm cao nhất: bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, không để ai bị bỏ lại phía sau khi bão đổ bộ.

Trong khi đó, tại xã Đề Gi, công tác sơ tán dân cũng được khẩn trương triển khai. Ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi, cho biết: “Chúng tôi đã sơ tán 15 hộ với 31 nhân khẩu tại khu vực Núi Gành đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của bão, địa phương tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo đảm nơi ở tạm ổn định cho bà con trong thời gian tránh trú”.

Thành lập 2 sở chỉ huy lâm thời, sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã được kích hoạt ở mức cao nhất. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngay khi nhận được chỉ đạo từ Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh đã kích hoạt cơ chế trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp cùng địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt”.

Các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai được cập nhật, bổ sung sát thực tế, theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Song song với việc bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện gồm 46 ô tô, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng, 147 nhà bạt và hơn 4.000 áo phao, phao tròn… sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Người dân ở đảo Cù Lao Xanh, Gia Lai tất bật chuẩn bị ứng phó bão số 13. Ảnh: NC.

Các đơn vị công binh, dân quân tự vệ được tăng cường luyện tập phương án cứu hộ - cứu nạn; phối hợp chặt chẽ cùng công an, bộ đội biên phòng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các đơn vị hiệp đồng tổ chức thành lập 2 Sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đăk Pơ và Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng xử trí các tình huống.

Chiến sĩ cẩn thận giúp dân chằng chống nhà ở xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: FB.

Duy trì trực quân số 100%, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

“Toàn lực lượng xác định công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Chúng tôi nêu cao tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng ứng cứu nhanh, kịp thời khi có yêu cầu”, Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định.