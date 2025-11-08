Danh ca Chế Linh về Việt Nam, choáng ngợp trước quy mô nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Danh ca Chế Linh về Việt Nam thăm bạn bè và Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Mới đây, danh ca Chế Linh đã đăng tải hình ảnh ông tại nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ông chia sẻ:

“Cách đây vài tháng, tôi có dịp gặp lại Hoài Linh. Lần đó, Linh sang Mỹ và tổ chức một buổi đi thăm mộ các anh chị em nghệ sĩ đã nằm xuống. Tôi thấy hành động ấy của Hoài Linh rất tử tế, rất thấm tình đồng nghiệp. Vì thế, tôi đã ghi lại những hình ảnh trong chuyến thăm mộ đó. Dù không phải việc gì lớn lao, nhưng với tôi, đó là điều đáng trân quý. Tôi cũng may mắn được Hoài Linh mời đi cùng".

Danh ca Chế Linh và Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Danh ca Chế Linh cho biết thêm, trong chuyến đi biểu diễn trên du thuyền tại Singapore vừa qua, ông có cơ hội ghé thăm nhiều vùng ở châu Á và biểu diễn giữa biển khơi. Sau hành trình ấy, ông trở về Việt Nam, dành thời gian thăm gia đình, bạn bè và sẵn dịp tìm gặp lại Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh – người bạn, người đồng nghiệp thân thiết, cũng là một danh hài nổi tiếng.



Hình ảnh nhà thờ tổ nghề của Nghê sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: FBNV

Ông cho biết mình bất ngờ và xúc động khi biết Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh, một danh hài nổi tiếng và có nhiều tâm huyết với nghề – đã đứng ra xây dựng một ngôi đền thờ để tưởng niệm các bậc tiền bối trong giới nghệ thuật. Với Chế Linh, đó là một việc làm lớn lao, mang giá trị tinh thần vô cùng đáng trân trọng.

Theo lời ông, nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh nằm cách TP.HCM khoảng 20 km. Khi trực tiếp đến thăm, Chế Linh cảm nhận được không gian yên bình, thiêng liêng của nơi này. Cảnh quan mộc mạc, gợi nét cổ kính, tạo nên sự tôn nghiêm đặc biệt. Ông bày tỏ sự nể phục trước tấm lòng của Hoài Linh và những người đã góp phần dựng nên chốn thờ tự – một nền tảng đẹp đẽ để tưởng nhớ tổ nghiệp và nhắc nhở nghệ sĩ về cội nguồn của nghề.

Hình ành danh ca Chế Linh ở Việt Nam. Ảnh:

“Điều khiến tôi thật sự bất ngờ là không hiểu bằng cách nào mà Hoài Linh có thể dựng nên được một nhà thờ Tổ quy mô và to lớn đến vậy. Đây là một giá trị tâm linh đáng trân trọng. Nhà thờ Tổ của Hoài Linh nằm cách Sài Gòn khoảng 20 km,” Chế Linh nói.

Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật Chà Len, sinh năm 1942 tại paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước - Ninh Thuận). Năm 1959, ông rời quê hương vào Sài Gòn, dần gắn bó với nghiệp ca hát và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1980, nam danh ca rời Việt Nam tới Malaysia, sau đó định cư tại Toronto (Canada).

Chế Linh từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc bolero” cùng với Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường. Tuy nhiên, trong số đó, ông là người duy nhất vẫn còn miệt mài ca hát cho đến hiện tại và được đông đảo công chúng mến mộ.

Dù đã ở lứa tuổi 80 tuổi, nhưng mỗi đêm diễn của Chế Linh vẫn luôn chật kín khán giả. Giọng hát của ông vẫn dạt dào cảm xúc, đầy nội lực. Với phong cách riêng biệt, ông được xem như một “tượng đài” của nhạc vàng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ đi sau.