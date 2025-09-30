Danh sách U23 Việt Nam tháng 10: 3 cầu thủ Việt kiều tài năng góp mặt

Danh sách U23 Việt Nam tháng 10

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4/10 tới tại Hà Nội, song song với đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. Đây là một phần trong kế hoạch đã được LĐBĐVN xây dựng từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trong danh sách tập trung đợt 3/2025, ngoại trừ một số cầu thủ xuất sắc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027, nhiều gương mặt đáng chú ý tiếp tục góp mặt như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ – những cầu thủ từng để lại dấu ấn trong hành trình vòng loại U23 châu Á vừa qua.

U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung đợt này có sự hiện diện của nhân tố mới Nguyễn Vadim (CLB SHB Đà Nẵng). Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Vadim cũng là tân binh của SHB Đà Nẵng trong mùa giải 2025/26. Với sự góp mặt của anh, U23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Le Viktor và Nguyễn Vadim.

Do HLV trưởng Kim Sang Sik đang dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.