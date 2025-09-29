Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với "nửa kia" xinh đẹp

Cặp đôi đã công bố bộ ảnh cưới lãng mạn, nhận được "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ. Theo thông tin được tiết lộ, lễ cưới của hậu vệ đang khoác áo Đà Nẵng, Liễu Quang Vinh và bạn gái Nguyễn Ngọc Ánh sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại Hà Nội. Đây hứa hẹn là một sự kiện thu hút sự quan tâm của giới thể thao và người hâm mộ.

Mới đây, cặp đôi đã "nhá hàng" loạt ảnh cưới đầy tình tứ, khoe khoảnh khắc ngọt ngào. Trong trang phục vest và váy cưới tinh khôi, Quang Vinh và vợ sắp cưới toát lên vẻ hạnh phúc rạng ngời. Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào đã nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội.

Trung vệ Liễu Quang Vinh lên xe hoa với "nửa kia" xinh đẹp. Ảnh: FBNV.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được đầu tư kỹ lưỡng, với khung cảnh sang trọng, lãng mạn. Khác với vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị trên sân cỏ, hậu vệ sinh năm 1999 trở nên lãng mạn và bảnh bao bên bạn đời.

Ít ai biết, cô dâu có mối liên hệ đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi là em gái của cựu trung vệ Nguyễn Huỳnh Điệp - người từng thi đấu tại V.League.

Liễu Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo PVF, hiện đang là trụ cột của SHB Đà Nẵng. Anh từng được triệu tập lên các cấp độ U19, U23 và ĐT Việt Nam. Với khả năng thi đấu đa năng ở vị trí hậu vệ trái và trung vệ, Quang Vinh là một trong những cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ CLB, Liễu Quang Vinh đang nỗ lực cùng SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công tại V.League sau khởi đầu khó khăn khi chỉ có được 2 điểm qua 4 vòng đấu.

