Đào Nhật Tân "xuống phố" sớm: Vì sao khách xem xong cứ lặng lẽ rời đi...?

Thị trường đào Tết sớm: Dù bông nở to, nhiều nụ nhưng khách chỉ hỏi giá rồi lặng lẽ rời đi

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã rục rịch bày bán những cành đào Nhật Tân đầu tiên. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, một số cành đào nở sớm được người bán cắt tỉa gọn gàng, trưng bày ngay vị trí trung tâm để phục vụ khách hàng muốn chơi Tết sớm.

Một tiểu thương bán đào chia sẻ: “Năm nay, số lượng đào Nhật Tân bị hỏng ở nhiều nhà vườn lên tới 50% do ảnh hưởng của bão Yagi. Do đó, giá đào có xu hướng cao hơn một chút so với năm ngoái. Mỗi cành đào nhỏ có giá từ 100.000 - 300.000 đồng, các cành lớn hơn có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Những cành đào với nhiều kích thước khác nhau đã bắt đầu "xuống phố", phục vụ khách hàng có nhu cầu mua về chơi Tết sớm. Ảnh: Trung Hiếu.

Những cành đào này đa phần được chăm sóc kỹ lưỡng để nở sớm, phục vụ những khách hàng thích trang trí nhà cửa trước Tết Dương lịch hoặc làm quà biếu. Thời điểm này, đào chủ yếu bán cho khách sành chơi, chứ không phải ai cũng sẵn sàng chi tiền khi còn tận hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán”.

Anh Lê Anh Tuấn (29 tuổi) - một người dân sống gần chợ hoa cho biết: “Năm nào tôi cũng mua đào, nhưng thường sát Tết. Đào đầu mùa đúng là đẹp, dáng chuẩn, nụ mập, nhưng giá hơi cao. Tôi hỏi thử một cành đào nhỏ thôi mà giá cũng hơn 300.000 đồng rồi nên chỉ đành ngắm vậy, chờ gần Tết thì mua sau”.

Một số tiểu thương bán hoa đào tại chợ hoa Quảng An chia sẻ, những ngày này, không ít khách hàng chỉ hỏi giá bán rồi lặng lẽ rời đi luôn mà không mặc cả. Ảnh: Trung Hiếu.

Chị Lê Quý Anh (23 tuổi, Thanh Xuân) cùng chồng dạo một vòng chợ hoa sau giờ tan làm. Chị Anh thừa nhận, dù rất thích đào Nhật Tân đầu mùa, nhưng mức giá hiện tại khiến chị cân nhắc: “Nhìn thì mê, nhưng bỏ tiền ra lúc này thì tiếc. Kiểu gì tới Tết Âm lịch cũng cần mua đào về trang trí nên nếu tầm này mua về với giá cao mà hoa lại nhanh tàn thì phí lắm.

Tôi và chồng đều rất mê đào Nhật Tân, năm nào cũng phải có ít nhất một cành trong nhà. Sau khi khảo sát giá hôm nay, tôi nghĩ đành phải chờ tới gần Tết Âm lịch thì đến lại rồi mua cả thể, chứ bây giờ giá hơi cao, mà các cành tôi hỏi thì cũng không phải loại đào thế gì đặc biệt nên nếu mua về cũng có chút tiếc tiền”, chị Anh nói thêm khi rời đi.

Đào Tết “nở rộ” trên mạng: Thị trường online bước vào mùa cao điểm

Thời điểm hiện tại, tại nhiều nhóm bán hàng trên mạng xã hội đã bắt đầu nhộn nhịp với hình ảnh những cành đào Nhật Tân rực rỡ. Không ít người bán chọn nền tảng online để giới thiệu sản phẩm sớm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn trang trí nhà cửa từ những ngày cuối tháng 12 dương lịch.

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, chỉ cần tìm kiếm từ khoá "đào Tết", mạng xã hội Facebook sẽ trả về kết quả là khoảng 50 hội, nhóm có hàng chục nghìn thành viên. Các nhóm này lập ra để người có nhu cầu mua đào và bán đào giao lưu, trao đổi. Những ngày này, hàng chục bài viết sẽ được đăng mỗi ngày tại các hội, nhóm mua, bán đào trực tuyến.

Chỉ cần gõ từ khoá "đào Tết", hàng chục kết quả tìm kiếm là các hội, nhóm mua bán đào trên Facebook được hiển thị ngay lập tức. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại nhóm “Hội chợ buôn bán giao lưu hoa đào Tết”, một tài khoản đăng thông tin cần mối bán sỉ đào chùm mini bán Tết, ngay sau đó thu hút hơn 30 bình luận từ rất nhiều nhà vườn. Có người bán đưa ra lời khẳng định chắc nịch: “Bao nụ, bao hoa nở đúng Tết”, kèm lời mời gọi hấp dẫn: “Chi phí hợp lý, nếu khách ở xa sẽ gửi đường bay, bao hoa tươi”.

Sau đó, người bán chụp ảnh cành đào, nhắn tin báo giá, ai ưng thì đặt mua, người bán hỗ trợ gói buộc, khách hàng chuyển khoản tiền mua hoa hoặc thanh toán trực tiếp với dịch vụ vận chuyển.

Không khó để bắt gặp những lời giới thiệu hấp dẫn của các tiểu thương bán đào online trong những hội nhóm mua, bán đào. Ảnh: Chụp màn hình.

Một tiểu thương bán đào trên mạng xã hội chia sẻ, nếu khách hàng đặt mua từ sớm như ở thời điểm này, họ sẽ chọn được vườn đẹp, tuy nhiên nhược điểm là không biết hoa nở trúng dịp Tết Nguyên đán hay không. “Trường hợp còn lại, khách đợi Tết Âm lịch rồi mới mua hàng, phương án này chắc ăn nhưng hết lô đẹp, nếu còn hàng đẹp thì giá lại rất cao. Mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng”.

Chị Ngọc Mai (27 tuổi) - một khách hàng sống tại quận Cầu Giấy cho hay: “Do đặc thù công việc bận rộn tới tận ngày cuối năm, tôi đã quen mua hoa đào trên Facebook từ nhiều năm nay. Việc mua trực tuyến đơn giản, giao tận nhà, lại xem được nhiều lựa chọn. Năm nay, tôi đã chọn được một cành đào lớn nhiều nụ giá 800.000 đồng và đặt cọc trước cho nhà vườn.

Người bán sẽ giao đào cho tôi vào sau ngày ông Công, ông Táo năm nay. Tôi đã mua của nhà vườn này được 3 năm, nhận thấy sự uy tín của người bán nên tôi khá yên tâm. Tôi đang rất mong chờ tới ngày cành đào về rồi nở hoa để được trang trí và chụp những tấm ảnh kỷ niệm bên hoa đào, đón năm mới bình an”, chị Mai cho biết thêm.