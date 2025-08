Nhà nông

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa xem xét, thảo luận và thông qua 13 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách, vốn đầu tư công, cơ chế chính sách đặc thù và định hình phương hướng phát triển của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.