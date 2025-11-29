Đến bao giờ thể thao Việt Nam thôi ra chỉ tiêu tổng số huy chương ở SEA Games?

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với 1.019 vận động viên, cùng đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia và cán bộ y tế. SEA Games 33 bao gồm 50 môn thi đấu chính thức với 569 bộ huy chương, bên cạnh 3 môn biểu diễn do nước chủ nhà đề xuất như ném đĩa, kéo co và thể thao trên không. Đây là kỳ SEA Games có quy mô lớn, số môn Olympic và ASIAD chiếm tỷ lệ cao, phù hợp định hướng nâng tầm thể thao khu vực.

Theo kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 47 môn và phân môn. Về mục tiêu thành tích, Việt Nam đặt chỉ tiêu giành khoảng 80–100 huy chương vàng, phấn đấu góp mặt trong top 3 toàn đoàn.

Cũng giống biết bao kỳ SEA Games trước đây, Việt Nam thuộc nhóm có thành tích cao ở Đông Nam Á, đặc biệt là 2 kỳ gần đây, chúng ta đứng đầu về tổng số huy chương. Nhưng ra đấu trường Châu lục và thế giới, thành tích của thể thao Việt Nam lại còn kém hơn cả các quốc gia láng giềng có ít huy chương ở SEA Games hơn. Vậy dựa vào thành tích ở SEA Games hay thành tích ở châu lục và thế giới để đánh giá tiềm lực thể thao quốc gia?

Cựu VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: IT.

Các môn thể thao Việt Nam đăng ký tham gia kỳ SEA Games lần này có thể chia ra làm 2 nhóm: Nhóm các môn xã hội hóa, gồm 10 môn: trượt ván, trượt băng, bowling, MMA, bóng chày, leo núi, teqball, e-sports, kéo co, jetski. Đây là nhóm mà chi phí luyện tập, thi đấu chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa, không hoặc rất ít từ nguồn ngân sách.

Nhóm còn lại gồm 37 môn, là nhóm các môn mà chi phí luyện tập, thi đấu phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Nhà nước, gồm Điền kinh, Bơi/Thể thao dưới nước, Bắn súng, Bắn cung, Vật, Bóng đá nam - nữ, Cử tạ, Judo, Karate, Taekwondo. Theo kết quả từ bấy lâu nay, việc đầu tư vào 37 môn thể thao cho SEA Games, cho dù đều là các môn Olympic cả, nhưng vẫn được cho là nhiều và dàn trải nguồn lực, và là nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả không cao ở các kỳ ASIAD, Olympic của thể thao Việt Nam.

Ai cũng biết cần chọn ra một số môn trọng điểm, có cơ hội giành huy chương ở ASIAD, Olympic, nhưng vấn đề không chỉ là chọn ra, đầu tư thế nào cho các môn trọng điểm, có tiềm năng giành huy chương ở châu lục hay thế giới, mà vấn đề các nhà quản lý thể thao còn phải tính đến đó là số phận các môn không được coi là trọng điểm, bị hạn chế đầu tư sẽ phát triển ra sao?

Có lẽ cứu cánh cho vấn đề này nằm ở hình mẫu nhóm các môn xã hội hóa đăng ký tham dự SEA Games 33. Có một thực tế, những người đã tham gia tập luyện nghiêm túc một môn thể thao nào đó, bất kể là môn nào, luôn có nhu cầu được tham gia thi đấu, từ giải phong trào, quốc gia và cả quốc tế. Đó chính là lý do mà các môn trượt ván, trượt băng, bowling, MMA, bóng chày, leo núi, teqball, e-sports, kéo co, jetski của Việt Nam có mặt ở SEA Games 33 dù không có sự đầu tư từ ngân sách. Một ví dụ rất rõ ràng về tính phù hợp với sự phát triển xã hội của một môn thể thao, đó là môn pickleball. Giả sử môn này có trong danh sách môn thi đấu ở SEA Games 33, chắc chắn Việt Nam vẫn có một lực lượng hùng hậu tham gia thi đấu, có tiềm năng đoạt huy chương cao mà không cần đồng nào từ tiền ngân sách cả.

Nên chăng Thể thao Việt Nam lập một danh sách các môn trọng điểm, có sự ưu tiên đầu tư cho luyện tập và chỉ có những môn đó có kinh phí để tham gia thi đấu ở SEA Games. Ngoài những môn đó ra, các môn thể thao còn lại sẽ dành cho xã hội hóa, có thể sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ từ cơ sở vật chất sẵn có, nhưng sẽ hạn chế đầu tư. Khi đó, chắc chắn, bên cạnh một số môn xã hội hóa thành công giống như nhóm 10 môn thể thao nói trên, là một số môn thể thao mà do tính hấp dẫn, tính phổ biến kém, không phù hợp, khó khăn trong luyện tập và tổ chức thi đấu … không thể tìm ra nguồn tài chính từ xã hội hóa để phát triển, để tham gia SEA Games. Nếu vậy, phải chăng đó là minh chứng cho thấy, những môn thể thao này không còn là những môn thể thao đáng được tồn tại như một môn thi đấu chính thức của thể thao Việt Nam trong đặc thù xã hội ngày nay?

Có lẽ, với một nguồn ngân sách hạn chế, khái niệm đầu tư trọng điểm cần được hiểu, đó là chỉ có những môn thể thao trọng điểm quốc gia và những môn xã hội hóa có mặt ở SEA Games.