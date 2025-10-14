Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Trước đó, từ đêm 6-7/10, nhiều cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, nơi đặt trụ sở Tập đoàn NextTech của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Hàng chục thùng carton được đưa xuống sảnh tầng một, sau đó chuyển lên xe tải rời đi.

Cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà trụ sở Công ty Shark Bình. Ảnh: X.H.

Việc vận chuyển diễn ra dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Một số nhân viên của công ty cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp làm việc.

Bảo vệ tòa nhà cho biết, từ đêm 6/10, công an đã có mặt tại trụ sở công ty. Quá trình làm việc kéo dài suốt đêm và tiếp tục trong ngày 7/10.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mời ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, lên làm việc để xác minh nội dung trong đơn tố giác.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ.

Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ông còn được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân liên quan diễn viên Phương Oanh.