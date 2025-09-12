Ngày 12/9, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng đoàn công tác đã có chuyến làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ). Xã Vĩnh Hải là địa phương có dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và vịnh Vĩnh Hy nổi tiếng.

Khai thác mạnh về kinh tế biển ở vịnh Vĩnh Hy

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hải trong thời gian ngắn đã tập trung kiện toàn tổ chức, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hoà có vịnh Vĩnh Hy nổi tiếng... Ảnh: Bùi Phụ

Ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hải tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí kịp thời những vị trí công tác còn thiếu, nhất là cán bộ có năng lực phục vụ, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng yêu cầu xã Vĩnh Hải đẩy mạnh công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân về triển khai dự án xây dựng Dự án Nhà máy điện hạt nhân 2 trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hải, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội.

Trước hạn chót 14/9: Giá vàng lùi sâu về 128 triệu đồng, tỷ giá và lãi suất được dự báo nhiều bất ngờ

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Thời gian tới, Đảng ủy xã Vĩnh Hải tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục khai thác thế mạnh về phát triển kinh tế biển và du lịch ở vịnh Vĩnh Hy...

Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án, quy hoạch các khu dân cư, quy hoạch giống thủy sản và tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2...

Để hoàn thành 3 nhiệm vụ đột phá đã đề ra, địa phương mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh quan tâm, hỗ trợ về cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư kinh phí; có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ cho cán bộ, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn xã an toàn khu, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Núi Chúa và vùng có dự án trọng điểm Quốc gia nhà máy điện hạt nhân.

Một góc Vườn Quốc gia Núi Chúa nằm trên địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Phụ

Chọn vị trí mới để xây khu tái định cư cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Liên quan đến khu tái định cư của Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì buổi làm việc nghe Tổ khảo sát báo cáo về việc thay đổi địa điểm tái định cư cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Theo báo cáo từ Tổ khảo sát, việc đề xuất các địa điểm tái định cư mới là do yêu cầu về an toàn. Ban đầu, khu tái định cư được xác định tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải với diện tích 45ha.

Tuy nhiên, một phần diện tích này nằm trong bán kính 1km từ hàng rào nhà máy, khu vực được Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định là "khu vực cấm dân cư". Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến cáo khu vực trong bán kính 3-5km (vùng bảo vệ khẩn cấp - PAZ) chỉ nên cho phép dân số phát triển tự nhiên và hạn chế xây dựng các khu vực đông người như trường học, bệnh viện.

Trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng đề xuất 2 phương án mới nhằm tối ưu hóa việc bố trí và phục vụ dự án.

Theo đó, 2 vị trí tái định cư mới được đề xuất tại xã Vĩnh Hải, đều nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp (PAZ) 3-5km: Vị trí thứ 1 tại thôn Thanh Hải, có khoảng cách đến tâm lò phản ứng 6,8km, tổng diện tích dự kiến khoảng 83,84ha với 1.124 lô đất ở.

Vị trí thứ 2 tại thôn Nhơn Hải, khoảng cách từ vị trí này đến tâm lò phản ứng 8km; tổng diện tích dự kiến khoảng 76,63ha với 1.415 lô đất ở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trong một chuyến công tác kiểm tra thực tế địa điểm quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh: PV

Tại cuộc họp, ông Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, việc lựa chọn địa điểm phải được thực hiện một cách cẩn trọng, tuân thủ các quy định. Ông Hoàng yêu cầu các đơn vị liên quan cần xem xét toàn diện các khía cạnh về an sinh xã hội, văn hóa và môi trường.

Ông Trịnh Minh Hoàng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng và chuyên gia để có đánh giá khách quan nhất.

Việc xây dựng khu tái định cư phải quy hoạch rõ ràng về hạ tầng, tiện ích, đường giao thông kết nối, đồng thời bố trí đất thương mại dịch vụ và đất canh tác nông nghiệp để đảm bảo sinh kế cho người dân; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Các ngành, địa phương chủ động tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ chính sách, các yêu cầu quy chuẩn an toàn của các tổ chức quốc tế.

Cũng theo ông Trịnh Minh Hoàng, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ mời Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học hỗ trợ địa phương có sự nghiên cứu sâu, kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở khoa học về khoảng cách an toàn và bố trí tái định cư, giúp người dân hiểu rõ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện dự án.