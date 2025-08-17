Điều tra vụ cháy nhà khiến một người tử vong ở Khánh Hòa

Ngày 17/8, nguồn tin từ lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận vào khoảng 11h30 cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại phòng ngủ nhà ông B.C.C, nằm trên đường Nguyễn Xí, khu phố 5, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, người dân lập tức hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cho lực lượng cứu hỏa.

Hiện trường vụ cháy khiến một người tử vong ở xã Ninh Sơn, Khánh Hòa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai chữa cháy.

Ngay sau đó, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ ông C đang ở trong phòng ngủ. Khi lực lượng chức năng tiếp cận thì vợ ông C đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc theo quy định.

