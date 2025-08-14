Khánh Hòa: Vùng 4 Hải quân viết tiếp giấc mơ đến trường con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Thông tin từ Vùng 4 Hải quân cho biết, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động mở rộng, nâng cao hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Đồng thời, là việc làm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với bà con ngư dân.

Theo đó, các đơn vị Hải quân và cơ quan, doanh nghiệp phối hợp tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân ở tuổi vị thành niên bị mồ côi, không nơi nương tựa, tạo điều kiện cho các cháu phát triển toàn diện.

Chỉ huy Lữ đoàn 955 tặng quà cho cháu Hồ Dẫn, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị cho năm học mới

Cháu Trần Ngọc Duy có bố là ngư dân khai thác thác hải sản xa bờ, mẹ ở nhà nội trợ. Năm 2022, khi Duy đang học lớp 3 thì bố bị nạn cùng tàu cá và mãi mãi không trở về. Mẹ cháu buồn chán rồi bỏ nhà đi biệt xứ. Duy về sống với ông bà nội đã già yếu tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ông bà cháu không có thu nhập ổn định, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Biết hoàn cảnh cháu Duy, Lữ đoàn 955 đã phối hợp với chính quyền địa phương nhận đỡ đầu cháu từ tháng 8/2023. Chỉ huy Lữ đoàn đã huy động các nguồn lực, hàng tháng hỗ trợ cháu 1 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tặng xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép… giúp cháu có điều kiện đến trường.

Lữ đoàn 955 nhận đỡ đầu, Trần Ngọc Duy, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa không chỉ được hỗ trợ vật chất để học tập mà hơn hết cháu có thêm điểm tựa tinh thần.

Từ ngày được Lữ đoàn 955 nhận đỡ đầu, Duy không chỉ được hỗ trợ chi phí học hành, chăm sóc y tế mà hơn hết cháu có thêm điểm tựa tinh thần, luôn được động viên, quan tâm như người thân trong nhà.

Nói về việc học tập của mình Trần Ngọc Duy phấn khởi: “Năm nay con tiếp tục đạt học sinh giỏi chú ạ! Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để lớn lên kiếm tiền phụ giúp ông bà nội”.

Gia đình cháu Hồ Dẫn, trú tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Bố chết trong một chuyến đi biển, mẹ không có việc làm ổn định khiến kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vừa học xong lớp 7, Dẫn đã định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ…

Thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, Lữ đoàn 955 đã hỗ trợ cháu Dẫn xe đạp, sách vở, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chi phí học hành, chăm sóc y tế và 1 triệu đồng/tháng. Và cũng từ đây, cháu có một điểm tựa tinh thần để luôn được động viên, hỗ trợ những lúc khó khăn.

Lãnh đạo đơn vị gặp gỡ và tặng quà góp phần viết tiếp những giấc mơ đến trường, nhất là trong những ngày năm học mới đang cận kề.

Nhận chiếc ba lô mới từ tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, Hồ Dẫn kể: “Con muốn đi học nhưng nhà không có tiền. Con rất cảm ơn các chú bộ đội Hải quân đã cho con tiền, cho con sách vở để con được tiếp tục đi học”.

Đã từ lâu cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đã trở thành người bạn đồng hành của ngư dân vươn khơi bám biển. Nhận đỡ đầu hai cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn không chỉ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về kinh tế, y tế mà còn quan tâm, động viên giúp các cháu phấn đấu vượt khó, vươn lên, sớm tự lập trong cuộc sống.

Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955 cho biết: “Chúng tôi xác định đỡ đầu cho các cháu bắt đầu từ năm 2023 đến đủ 18 tuổi để các cháu có điều kiện học tập và trưởng thành. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ con ngư dân mồ côi, có điều kiện đặc biệt khó khăn giúp các cháu ổn định cuộc sống, phấn đấu học tập vươn lên. Thông qua hoạt động phần nào giúp cho các ngư dân của ta tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển”.

Được triển khai từ năm 2022, đến nay các đơn vị Hải quân đã nhận đỡ đầu 161 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã và đang được thực hiện đồng bộ, rộng khắp và phát huy được hiệu quả tích cực.

Hoạt động không dừng lại ở việc giúp cho con em ngư dân có điều kiện yên tâm học tập mà còn hướng tới sự chung tay của cả cộng đồng để bà con ngư dân không ai bị bỏ lại phía sau, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.