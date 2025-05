Từ ngày có VF 6, anh Lê Hoàng Sơn (Gia Lai) bỏ luôn xe máy vì thích cảm giác ngồi sau vô lăng VF 6 và khoản chi phí có như không.

Dự định mua VF 3, rồi rinh về… cả VF 3 lẫn VF 6

Được biết, anh là một thành viên tích cực chia sẻ về quá trình sử dụng VinFast VF 6 trên các hội nhóm ô tô. Không biết lý do gì khiến anh lựa chọn mẫu xe này?

- Thực ra là ban đầu tôi không nghĩ đến chuyện mua ô tô đâu. Lúc đó gia đình đang sử dụng một chiếc sedan Hàn Quốc của vợ, vợ tôi thì đi làm xa nhà nên nhu cầu dùng xe cũng nhiều. Sau đó, bố tôi thấy bạn bè mua VF 3 vì thiết kế nhỏ gọn, hiện đại nên về nói tôi mua VF 3 đi. Cả nhà kéo nhau đến đại lý VinFast để trải nghiệm lái thử VF 3 và ngay lập tức bị thuyết phục.

Tuy nhiên, trong lúc đi xem, tôi lại “phải lòng” VF 5 Plus – một mẫu xe có nhiều công nghệ hơn. Ý định nâng cấp bắt đầu xuất hiện, và hôm sau tôi lại tiếp tục quay lại đại lý để xem xét thêm. Đến khi gặp VF 6, mọi lăn tăn trước đó đều tan biến. Mẫu xe này hội tụ đủ các yếu tố mà tôi mong muốn: thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và rất êm ái.

Tôi cũng đã so sánh giữa hai bản Eco và Plus của VF 6. Bản Plus chắc chắn tốt hơn rồi, nhiều công nghệ hơn, có gói ADAS, nhưng bản Eco lại phù hợp với nhu cầu và tài chính của bản thân. Tôi mua và nhận xe hồi tháng 1 năm nay.

Sau khi quá ưng ý với VF 6, gia đình anh đã bán luôn chiếc xe sedan Hàn Quốc để tậu thêm một mẫu VF 3.

Như anh chia sẻ thì có vẻ như anh không cân nhắc đến các mẫu xe khác ngoài VinFast?

- Đúng vậy. Tôi chọn VinFast xuất phát từ 2 lý do. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, và thứ hai là muốn ủng hộ thương hiệu của người Việt. Với tôi, VinFast không đơn giản là một doanh nghiệp kinh doanh, mà họ đang cố gắng làm điều ý nghĩa cho đất nước nên tôi muốn ủng hộ.

Sau đó càng dùng càng thấy thích. Vợ tôi sau khi thấy tôi sử dụng xe VinFast VF 6 ổn, phù hợp với điều kiện gia đình cũng như tài chính nên cũng nhanh chóng quyết định bán chiếc sedan Hàn Quốc đang sử dụng để đổi sang VF 3. Bạn bè hay nói vợ chồng là “gia đình yêu nước” (Cười).

Tính đến hiện tại, ô tô điện của VinFast đã xuất hiện trên thị trường được hơn 3 năm, nhưng tôi vẫn nghĩ tôi thuộc lớp khách hàng tiên phong. Qua đó, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy sự hiệu quả và những ưu điểm mà ô tô điện VinFast mang lại.

“Đi xe điện rồi thấy chạy thích hơn xe xăng”

Từ khi có VF 6, việc di chuyển của anh thay đổi ra sao ?

- Từ ngày có VF 6, cuộc sống của tôi trở nên tiện nghi hơn. Cảm giác ngồi sau vô lăng chiếc SUV điện này cũng êm ái nên việc di chuyển cũng thoải mái hơn. Tôi chạy xe máy ít hơn, thậm chí là gần như không còn sử dụng nữa.

Tần suất sử dụng nhiều, nhưng xe tôi mới đi được hơn 6.000 km thôi, do cơ quan làm việc và nhà chỉ cách nhau chừng 7 km. Tôi cũng mới đi xa 2 lần với VinFast VF 6. Đó là chuyến đi tới thành phố Kon Tum, quãng đường chừng 70-80 km và một lần khác tới Thành phố biển Quy Nhơn, quãng đường chừng 160 km.

Đi xa với xe điện, lúc đầu cũng hơi e ngại nhưng vì đã lên lịch trình quãng đường đi, dự kiến địa điểm sạc và hơn hết là có sự hỗ trợ 24/24 của VinFast nên tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Đồng hành với chiếc xe hơn 3 tháng, cảm nhận của anh về chiếc xe như thế nào?

- VinFast VF 6 có thiết kế đẹp, thời trang. Bản thân tôi, bạn bè và gia đình tôi đều đồng tình như vậy. Nội thất bên trong về tổng thể ổn. Mọi thứ bố trí gọn gàng, hiện đại.

Cảm giác lái là điều khiến tôi thích nhất. Lái xe điện nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát và tăng tốc nhanh hơn nhiều so với xe xăng, dầu. Trước tôi cũng hay lái chiếc xe xăng của gia đình thấy không sao, nhưng giờ quay lại, thấy vô lăng nặng hơn hẳn, cua lái không mượt và nhẹ như xe điện dù vô lăng xe xăng cũng có trợ lực điện. Tôi hài lòng với sự lựa chọn của tôi và tin rằng xe điện chính là tương lai của giao thông Việt Nam.

Anh Lê Hoàng Sơn đánh giá VF 6 là mẫu xe thiết kế đẹp, thời trang và cảm giác lái nhẹ nhàng, êm ái

Việc chuyển hẳn sang dùng ô tô, bỏ xe máy có khiến anh tốn kém thêm nhiều chi phí không ?

- Không hề. Tiền sạc đang được miễn phí nên chi phí sử dụng gần như bằng 0. Về chi phí bảo dưỡng, như tôi có nói xe mới chạy gần 6.000 km, nên cũng chưa tới mốc bảo dưỡng đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi mua xe, tôi cũng đã tham khảo trên các hội nhóm, chi phí bảo dưỡng rất rẻ, chỉ khoảng 300.000-400.000 đồng. Kể cả thay thế phụ tùng, linh kiện nào của xe VinFast cũng rẻ hơn mặt bằng chung.

Ở các thành phố lớn, trạm sạc của V-G reen đã phủ khắp rồi, còn ở nơi anh sống, việc sạc điện có khó khăn không ?

- Tôi sống ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Ở huyện tôi hiện có 3 trạm sạc, trong đó có 1 trạm sạc nhượng quyền cách nhà tôi chỉ khoảng 1 km nên đi lại cũng tiện. Còn ở trên Thành phố Pleiku thì trạm sạc rất nhiều.

Tôi chưa bao giờ gặp tình trạng hết điện giữa đường, vì cứ pin về mức 20-30% là tôi chủ động sắp xếp thời gian đưa xe đi sạc. Tôi sạc theo khuyến cáo của nhà sản xuất, là sạc đầy 100% 1-2 lần mỗi tháng. Về tầm hoạt động của VF 6 Eco, xe hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu. Nói chung, tôi hài lòng với mẫu xe này.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!