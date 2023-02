Đồng ruble của Nga bật tăng trở lại

Đồng ruble của Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Đến 15h ngày 27/2 (giờ Việt Nam), đồng ruble tăng 0,7% so với đồng USD và giao dịch ở mức 75,58 ruble/1 USD, đồng thời tăng 0,6% so với đồng euro và giao dịch ở mức 79,86 ruble/1 euro. Đồng ruble cũng tăng 1,3% so với đồng Nhân dân tệ (NDT), giao dịch ở mức 10,38 ruble/ 1 NDT.

Một năm sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, đồng ruble đang dần lấy lại đà phục hồi để trở về mức trước tháng 2/2022. Đồng nội tệ của Nga giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 3/2022 trước khi tăng vọt vào mùa Hè năm ngoái nhờ khả năng kiểm soát vốn, nhập khẩu gia tăng và doanh thu năng lượng tăng vọt.