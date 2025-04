Hợp tác chiến lược với tập đoàn tài chính toàn cầu ARC mang đến cơ hội gì cho Meey Group?

Những thương vụ tài chính ấn tượng đến từ ARC

Được biết, đối tác lần này của Meey Group là ARC Group (được thành lập từ năm 2015), một trong những tập đoàn tư vấn quản lý tài chính và ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới trong phân khúc trung cấp, chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), M&A (mua bán, sáp nhập), tài chính doanh nghiệp và SPAC (công ty mua lại với mục đích đặc biệt).

Chủ tịch HĐQT Meey Group Hoàng Mai Chung và ông Carlos Lopez – COO của ARC Group ký thỏa thuận hợp tác.

Với đội ngũ chuyên gia kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, từng làm việc tại các "đế chế" tài chính nổi tiếng như Goldman Sachs và Bank of America Merrill Lynch, cùng quan hệ đối tác sâu rộng khắp nơi, ARC Group đã góp phần quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp Châu Á hướng tới các thị trường trọng điểm như Mỹ, Châu Âu. ARC Group có 49 văn phòng tại 38 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Thụy Điển, UAE, Mexico, Malaysia, Indonesia, Việt Nam… Trong 5 năm gần đây, ARC Group đã tư vấn cho 48 đợt niêm yết chứng khoán quốc tế với tổng giao dịch lên tới 17,7 tỷ USD; thành công tư vấn 35 đợt IPO và RTOs với tổng giá trị giao dịch 3,6 tỷ USD; 29 đợt SPAC IPO thành công với tổng giá trị giao dịch 3.4 tỷ USD, tư vấn 13 giao dịch DeSPAC với tổng giao dịch 14,1 tỷ USD…

Một số thương vụ gây chú ý đến từ ARC Group như cố vấn tài chính giúp AimeiHealth (một công ty chuyên về chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc) huy động thành công 69 triệu USD trên sàn Nasdaq; HongliGroup Inc., (nhà sản xuất thép cuộn nguội) thành công IPO tại Mỹ vào ngày 31/3/2023, huy động được 8,25 triệu USD; đóng vai trò cố vấn, triển khai các chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp giúp Graphjet Technology – kỳ lân Malaysia trong ngành graphene từ hạt nhân cọ, sáp nhập thành công với Energem Corp…

Trước những thành công ấn tượng này, năm 2024, ARC Group vinh dự được nhận giải thưởng “Công ty của năm” do Frost & Sullivan trao tặng và giải thưởng “Giao dịch của năm” do M&A Worldwide bình chọn. ARC cũng là đối tác độc quyền của M&A Worldwide tại Trung Quốc từ năm 2019 và là một trong các đối tác quan trọng của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, Sàn giao dịch chứng khoán New York tại Mỹ.

Đặt nền móng cho hành trình tìm kiếm IPO tại Mỹ

Có thể nói, “bắt tay” với “ông trùm” tư vấn IPO và tài chính ARC Group lần này, start-up công nghệ, tiên phong chuyển đổi số bất động sản Meey Group thể hiện tham vọng, quyết tâm vươn ra biển lớn. Đối tác ARC sẽ đồng hành với Meey Group trong vai trò cố vấn tài chính, chuẩn bị những bước đi cần thiết, vững chắc trên hành trình tìm kiếm IPO tại Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq hoặc NewYork (Mỹ). ARC sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu như Phát triển kế hoạch IPO cho công ty; Định giá công ty; Cung cấp hỗ trợ về kế toán và tài chính; Phối hợp với tất cả các bên thứ ba tham gia vào quá trình IPO; Soạn thảo các tài liệu liên quan…

ARC Group cam kết sẽ làm cố vấn tài chính cho Meey Group trong thời gian tới.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT (Meey Group) cho biết: Với tầm nhìn “trở thành tập đoàn Công nghệ đa quốc gia để kiến tạo hệ sinh thái Tài chính bất động sản vươn tầm thế giới, niêm yết với giá trị vốn hóa hàng tỷ đô’, thì việc kết nối với các đối tác như ARC là vô cùng quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của Công ty trên hành trình tiến tới IPO tại Mỹ.

“Để theo đuổi “giấc mơ” IPO quốc tế, trước mắt chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Muốn xây được ngôi nhà đẹp thì việc đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cũng không kém phần quan trọng. Ngoài phạm vi tư vấn IPO, chúng tôi hy vọng, với vị thế về danh tiếng, mạng lưới hoạt động rộng lớn trên thế giới, ARC sẽ giúp Meey Group tiếp cận với các gã khổng lồ trong lĩnh vực proptech, fintech, bất động sản…, mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng khác”, ông Chung chia sẻ.

Theo đánh giá thì Meey Group là tập đoàn tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ bất động sản tại Việt Nam, đã và đang tạo dựng vị thế vững vàng trong ngành thông qua việc phát triển một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, thông minh. Với những sản phẩm như Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Value, Meey Finance… và nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh thái, Meey Group đã ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia thị trường bất động sản. Qua đó, góp phần tăng tính minh bạch cũng như thúc đẩy giao dịch của thị trường.

Với sự đóng góp tích cực trong công cuộc chuyển đổi số bất động sản, tại sự kiện vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025 và diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân thường niên lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội mới đây, Meey Group đã vinh dự giành được giải thưởng “Top One thương hiệu dẫn đầu ngành proptech năm 2024”...

Ngoài ra, năm 2024, Meey Group cũng liên tục nhận được các giải thưởng danh giá như Dot Property Vietnam Awards 2024 với hạng mục Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản tốt nhất; tiếp tục ghi “bảng vàng” tại Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam; được Hội kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận "Doanh nghiệp sở hữu bộ giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản có số lượng sản phẩm nhiều nhất Việt Nam"…

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, vận hành theo chuẩn quốc tế, hướng tới tìm kiếm IPO tại Mỹ, trước đó Meey Group còn hợp tác với PwC Việt Nam; bắt tay với Richard Moore Associates để tư vấn chiến lược thương hiệu; kết nối với BSI Việt Nam để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn thông tin; áp dụng BSC/KPI - bộ công cụ quản trị thực thi chiến lược tiên tiến nhất thế giới hiện nay làm "la bàn" định hướng cho hành trình phát triển; áp dụng ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong hoạt động khi chủ động tìm kiếm các đối tác uy tín trên thế giới để đồng hành, lập kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên về kiến thức ESG…

Dự kiến, sau buổi ký kết hợp tác chiến lược tại Thượng Hải (Trung Quốc), Meey Group và đối tác ARC Group sẽ tổ chức lễ ký kết tại Việt Nam vào tháng 5/2025.