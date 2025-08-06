ĐT nữ Việt Nam vùi dập ĐT nữ Campuchia

Sức ép nghẹt thở được ĐT nữ Việt Nam tạo ra từ đầu trận. Ngay phút thứ 7, Dương Thị Vân đã mở tỷ số cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung. Cô băng vào đánh đầu bồi kịp thời sau khi Bích Thùy sút phạt đưa bóng dội vào xà ngang khung thành đối phương.

Chỉ 4 phút sau, ĐT nữ Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2. Vạn Sự lập công với cú sút xa đẳng cấp. Sang phút 14, tới lượt Hải Yến ghi bàn trên chấm phạt đền để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội nhà.

ĐT nữ Việt Nam thắng đậm ĐT nữ Campuchia. Ảnh: VFF.

ĐT nữ Campuchia bị sốc trước sức ép của ĐT nữ Việt Nam nên họ sớm nhận bàn thua thứ 4. Phút 17, Nguyễn Thị Vạn sút xa khó chịu, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. Trong thời gian còn lại của hiệp một, ĐT nữ Việt Nam còn có thêm một số cơ hội nhưng không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, thế trận không khác gì so với ở hiệp một. ĐT nữ Campuchia chỉ có thể co cụm chịu trận. Phút 51, bàn thắng thứ 5 đến với ĐT nữ Việt Nam. Người lập công lần này là Trúc Hương.

Sau đó 9 phút, Thái Thị Thảo nâng tỷ số lên 6-0 cho các cô gái Việt Nam. Cô đánh đầu ghi bàn sau khi nhận đường tạt bóng chuẩn xác của Huỳnh Như.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. ĐT nữ Việt Nam thắng chung cuộc 6-0 ở trận này để xếp thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2025 sau lượt trận thứ nhất vòng bảng. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung có cùng 3 điểm với ĐT nữ Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng - bàn thua (+6 so với +7).

