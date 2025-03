Tin tối (27/3): ĐT Việt Nam dùng 7 cầu thủ nhập tịch đấu ĐT Malaysia?

ĐT Việt Nam dùng 7 cầu thủ nhập tịch đấu ĐT Malaysia?

Ngày 10/6 tới, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng F, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Sau lượt trận mở màn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang dẫn đầu bảng với 3 điểm như Malaysia nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+5 so với +2).

Rimario Gordon sẽ nhập tịch và khoác áo ĐT Việt Nam?

Tháng 6 tới, rất có thể tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ bình phục chấn thương và trở lại thi đấu. Đồng thời, tiền vệ Hendrio (Thép xanh Nam Định) và tiền đạo Rimario Gordon (Đông Á Thanh Hoá) đều đã đủ điều kiện nhập tịch,mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, 3 cầu thủ nhập tịch khác gồm thủ môn Nguyễn Filip, thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ cánh trái Jason Quang Vinh và tiền vệ tấn công Viktor Lê cũng hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào tháng 6/2025.

Hé lộ mức lương của các trọng tài Premier League

Giám đốc điều hành của Ban trọng tài Anh (PGMOL) - Howard Webb tiết lộ rằng, mức lương trung bình của mỗi trọng tài Premier League từ 170.000-180.000 bảng/năm. Trong khi đó, những vị "vua áo đen" hàng đầu có thể kiếm được khoảng 250.000 bảng/năm. Mức lương của những trọng tài mới vào nghề dao động từ 72.000-148.000 bảng. Sau đó, nó thay đổi theo kinh nghiệm và thâm niên.

Arsenal chuyển hướng sang chân sút người Pháp

Ekitike được Arsenal quan tâm. Ảnh: Instagram nhân vật.

Do Newcastle "hét" giá tiền đạo Alexander Isak lên tới 150 triệu bảng nên Arsenal đã chuyển hướng sang chân sút Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt. Tiền đạo 22 tuổi người Pháp sở hữu chiều cao 1m90, ghi 19 bàn và có 8 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công sau 38 trận mùa này.

M.U chi 80 triệu euro mua Matheus Cunha

Theo tiết lộ của tờ Fichajes (Tây Ban Nha), M.U chuẩn bị chi 80 triệu euro (66,9 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo Matheus Cunha của Wolverhampton. Tuyển thủ Brazil đang đạt phong độ ấn tượng với 15 pha lập công và 4 đường kiến tạo thành bàn sau 29 trận.

Ronaldo sắp xuất hiện trong game

Ronaldo sắp xuất hiện trong game Fatal Fury: City of the Wolves. Ảnh: Instagram nhân vật.

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa thông báo rằng, anh sắp xuất hiện trong game có tên Fatal Fury: City of the Wolves do SNK Corporation phát triển. Trong trò chơi này, CR7 được phát triển theo phong cách Street Fighter.