"Du học New Zealand đã thay đổi tôi thế nào?"

Trải nghiệm mới, tư duy mới, lối sống mới khi du học New Zealand

Trong dịp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến thăm Việt Nam, chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Cấp cao, Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp và Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam, cho biết cảm thấy bản thân thoát khỏi vùng an toàn, có những thay đổi rõ rệt theo cách rất tự nhiên sau 2 năm học tập New Zealand.

"Ban đầu mình lựa chọn New Zealand để học thạc sĩ vì được biết đây là đất nước thanh bình với cảnh đẹp kỳ vĩ cùng nền giáo dục chất lượng cao, sẽ là môi trường an toàn để mình học và trải nghiệm văn hóa. Gần 20 tháng sống, học tập và trải nghiệm tại New Zealand đã hình thành cho mình nguồn năng lượng từ sâu bên trong, mình "dám" làm nhiều việc lần đầu tiên như: lần đầu tiên chuyển ra sống ở homestay không gần cộng đồng người Việt, lần đầu tiên đi trekking - leo núi, lần đầu tiên đi du lịch 1 mình ra tận đảo Nam, lần đầu tiên cưỡi ngựa… Cảm giác được đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, leo lên những đỉnh núi cao, khám phá những khu bảo tồn mênh mông hay một mình đi horse tour (cưỡi ngựa) vòng quanh núi tuyết ở vùng Glenorchy là những trải nghiệm tuyệt vời, thậm chí là nghẹt thở (breathtaking) mà mình sẽ nhớ mãi.

Thạc sĩ Quỳnh Anh đứng cạnh Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon trong sự kiện tại Hà Nội ngày 26/2. Ảnh: NVCC

Tinh thần nhân văn của con người xứ sở Kiwi và sự tôn trọng của họ dành cho "mẹ thiên nhiên" cũng thấm nhuần, giúp mình càng thêm ý thức về việc sống kết nối với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Mình bán xe máy, không đi ô tô mà đi bộ, đạp xe nhiều hơn. Mình tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường (trồng cây, ủng hộ sách, làm postcard và bookmark gây quỹ cho bệnh viện Koala của Australia sau thảm họa cháy rừng...). Mình chủ động tìm hiểu về ESG, Net Zero. Tại Hội nghị thượng đỉnh (CGI Global Summit 2022) về chống biến đổi khí hậu, mình vinh dự được đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tham gia phiên thảo luận.

Nhìn lại hành trình vừa qua, mình hiểu được New Zealand đã mở ra cho mình thật nhiều điều mới trong cuộc sống: Trải nghiệm mới, tư duy mới, lối sống mới để kiến tạo nên mình của ngày hôm nay - một phiên bản mới, một công dân của thời đại mới".

Còn với TS. Đinh Anh Tuấn, Giám đốc Dự án, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Trường Đại học VinUni, từng nhận học bổng Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh của Chính phủ New Zealand bậc sau đại học – Manaaki Scholarship: "Quá trình học tập của mình có thể rút gọn qua ba đặc điểm: Industry-oriented – Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; Innovative – Tính đổi mới sáng tạo; và Inclusive – Tính bao trùm. Các nội dung giảng dạy và yêu cầu kiểm tra đánh giá đều có sự liên kết với các thực hành kinh doanh đang diễn ra thông qua các buổi tham quan và làm việc trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp. Dự án tốt nghiệp của mình được đặt đề bài thực tế bởi công ty EcoStore – một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với môi trường – muốn phát triển chiến lược kinh doanh ra thị trường quốc tế.

TS Tuấn từng nhận học bổng Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh. Ảnh: NVCC

Nhà trường luôn khuyến khích sự tham gia của du học sinh với các hoạt động chung tại địa phương để hiểu thêm về văn hóa bản địa, mình rất trân trọng việc được chào đón với những tập tục của văn hóa địa phương, là tiền đề cho bản thân mình hòa nhập tốt với cuộc sống. Trong thời gian học tập, mình có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội làm việc bán thời gian và lựa chọn những hoạt động phát triển thể chất và tinh thần tích cực".

Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng, TS Tuấn tư vấn: "Học bổng bậc sau đại học nhấn mạnh vào tố chất lãnh đạo của cá nhân ứng viên, với tiềm năng đóng góp cho cộng đồng và xã hội sau khi hoàn thành khóa học. Vì vậy, mình đã chuẩn bị một hồ sơ chi tiết có tính tổng thể và tính quá trình cho những kết quả mình đã đạt được trong quá trình đóng góp cho lĩnh vực thế mạnh của bản thân. Đồng thời, mình nhấn mạnh về những ý tưởng kết nối các nguồn lực giữa hai quốc gia, giữa các tổ chức cùng lĩnh vực để thực hiện những kế hoạch tương lai, góp phần củng cố cho hồ sơ với thư giới thiệu từ những đại diện các đối tác trong công việc".

Du học New Zealand: Phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều cấp độ

Cũng trong dịp này, GS Dawn Freshwater, Phó Hiệu trưởng Đại học Auckland đã trao đổi với PV báo Dân Việt những thông tin hữu ích cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội du học New Zealand.

GS Dawn Freshwater, Phó Hiệu trưởng Đại học Auckland. Ảnh: NVCC

Theo GS Dawn Freshwater, Auckland là một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới và luôn tập trung vào những vấn đề quan trọng bao gồm công lý khí hậu, nền kinh tế số, sự chuẩn bị cho tương lai của việc làm, các nghiên cứu khoa học về y học chính xác, không gian và công nghệ.

"Chúng tôi tìm kiếm những sinh viên xuất sắc mang đến cho họ cơ hội trải nghiệm môi trường quốc tế không chỉ trong khuôn viên trường mà còn ngoài xã hội. Chúng tôi cung cấp các học bổng về chỗ ở, hỗ trợ chăm sóc sinh viên, giúp họ cảm thấy được chào đón và trở thành một phần của cộng đồng. Điều này giúp sinh viên không chỉ học về chuyên môn mà còn có được trải nghiệm toàn diện để trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng hòa nhập vào môi trường làm việc tương lai của Việt Nam.", GS Dawn Freshwater nói.

Chia sẻ thêm về Đề án 89 nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030, GS Dawn Freshwater cho hay: "Dự án này là chương trình trao đổi bậc tiến sĩ, và một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam là đảm bảo có đủ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, cũng như đủ số lượng nghiên cứu sinh tham gia vào các dự án nghiên cứu. Điều này giúp chuyển đổi nền kinh tế thông qua các phương tiện kỹ thuật số, các ngành học khác nhau và sự đổi mới sáng tạo trong tương lai".

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết: New Zealand là một quốc gia có hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới, với cả 8 trường đại học đều nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu toàn cầu. Ông cũng đặc biệt lưu ý rằng 60% nghiên cứu tại các trường đại học New Zealand thuộc nhóm STEM – bao gồm các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học – cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Ông nhấn mạnh rằng New Zealand liên tục cập nhật chương trình đào tạo để phù hợp với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, giúp sinh viên có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại và có đủ kiến thức để khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. "New Zealand cam kết hỗ trợ sinh viên Việt Nam tiếp cận một hệ thống giáo dục tiên tiến, không chỉ thông qua giảng dạy mà còn bằng cách tạo điều kiện để các bạn được trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc quốc tế", Thủ tướng Luxon khẳng định.

Hiện tại, chỉ có khoảng 1.700 sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand và ông bày tỏ mong muốn con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. "Sinh viên Việt Nam không chỉ mang đến những góc nhìn mới và năng lượng sáng tạo, mà còn giúp làm phong phú thêm hệ sinh thái giáo dục New Zealand", Thủ tướng Christopher Luxon cho hay.