Trong Xạ điêu anh hùng truyện của Kim Dung, nếu Quách Tĩnh là hình tượng chính trực, chất phác, lấy nghĩa khí làm đầu, thì Dương Khang lại là đối cực hoàn toàn. Hắn không phải kẻ có võ nghệ quán thế, cũng chẳng sở hữu nội công thâm hậu, nhưng bù lại lại nổi danh vì sự khôn lỏi, thủ đoạn và một trái tim nhuốm đầy tham vọng quyền lực cùng dục vọng hưởng lạc.

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung

Dương Khang vốn mang dòng máu nhà Tống. Cha hắn là Dương Thiết Tâm, một vị anh hùng chống Kim nổi tiếng, mẹ là Bao Tích Nhược – tiểu thư danh môn. Nhưng vận mệnh trớ trêu đã khiến gia đình hắn tan nát khi quân Kim tràn xuống phương Nam. Cha bị giết, mẹ bị ép gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt – một vương gia quyền thế của triều Kim.

Trong cung Kim, Dương Khang lớn lên giữa nhung lụa, vàng bạc, được nuôi dạy như hoàng tử. Hắn chỉ biết Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha, không hề hay biết mình mang dòng máu kẻ thù của triều Kim. Từ nhỏ, hắn đã được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, tập cho mình tính kiêu căng, thói quen hưởng thụ, coi thường sinh mạng kẻ khác. Chính sự nuông chiều này đã tạo nên một Dương Khang coi lợi ích cá nhân và quyền lực cao hơn tất cả.



Nhân vật Dương Khang trên phim. Ảnh minh hoạ.

So với những cao thủ như Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công hay Âu Dương Phong, võ công của Dương Khang chỉ thuộc hạng tầm thường. Hắn không đủ kiên nhẫn để khổ luyện, cũng chẳng ham say mê võ đạo. Thay vào đó, hắn tận dụng trí khôn vặt và sự giảo hoạt để đạt được mục đích.

Dương Khang giỏi dùng mưu hèn kế bẩn: mua chuộc, lợi dụng, gài bẫy và ám toán. Hắn từng giả nhân giả nghĩa để lấy lòng người, sau đó trở mặt phản bội. Điều này khiến nhiều nhân vật võ lâm phải e dè, bởi hắn không đánh trực diện mà ra tay trong bóng tối, khiến đối phương trở tay không kịp.



Khi sự thật về thân thế được hé lộ, Quách Tĩnh và những người nghĩa hiệp mong hắn quay về với dòng máu Đại Tống. Thế nhưng, trước sự cám dỗ của quyền lực và phú quý, Dương Khang thẳng thừng khước từ. Hắn không những không nhận cha ruột là Dương Thiết Tâm mà còn tiếp tục tôn Hoàn Nhan Hồng Liệt – kẻ thù diệt tộc – là cha.

Hành động này, trong võ lâm và trong đạo nghĩa, là tội phản tổ vong ân, là vết nhơ muôn đời. Nhưng với Dương Khang, tất cả chỉ là chuyện nhỏ nếu đổi lại hắn vẫn được sống giữa nhung lụa và quyền thế.



Nhận thấy Dương Khang tuy võ công không cao nhưng thủ đoạn hiểm độc, Âu Dương Phong – Tây Độc nổi danh – đã ngầm liên kết với hắn. Dưới bàn tay thao túng của Âu Dương Phong, Dương Khang trở thành quân cờ nguy hiểm, dùng để ám hại những kẻ cản đường.

Đỉnh điểm của sự tàn độc là khi Dương Khang cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh – những bậc tiền bối đáng kính của Cái Bang và Giang Nam Thất Quái. Hành động này không chỉ khiến Quách Tĩnh đau đớn mà còn đẩy chàng vào thế đối đầu gay gắt với cha vợ Hoàng Dược Sư.



Trong con mắt Dương Khang, Hoàng Dung là trở ngại lớn khiến Quách Tĩnh ngày càng mạnh mẽ và khó đối phó. Hắn đã bày mưu ám hại nàng, toan dùng độc để trừ khử. Nhưng trong chính âm mưu đó, số phận đã xoay vần.

Âu Dương Phong, vì lợi ích riêng, đã giấu độc trong chiêu kế, khiến Dương Khang trúng độc chí mạng. Đây là thứ kịch độc mà ngay cả Tây Độc cũng khó cứu nổi nếu đã ngấm sâu vào huyết mạch.



Dương Khang chết trong đau đớn, độc tố ăn mòn từng tấc da thịt. Không quyền lực, không người thân thật sự, hắn ra đi giữa sự khinh bỉ của võ lâm. Bao Tích Nhược – người mẹ từng hết lòng bảo vệ – chỉ còn biết khóc than, nhưng tất cả đã muộn.

Cái chết ấy chính là báo ứng cho một đời phản bội, phản cha, phản bạn, phản nghĩa khí giang hồ. Nếu Quách Tĩnh được tôn vinh là anh hùng trọn nghĩa, thì Dương Khang lại là minh chứng cho việc kẻ dùng thủ đoạn để leo cao, cuối cùng cũng sẽ tự hủy diệt chính mình.