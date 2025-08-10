Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 22:46 GMT+7

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung

+ aA -
MA Chủ nhật, ngày 10/08/2025 22:46 GMT+7
Dương Khang không sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng rất thủ đoạn và tàn độc. Vì ham mê giàu sang phú quý, Dương Khang sẵn sàng nhận giặc làm cha, cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, đẩy chàng vào thế đối đầu với cha vợ Hoàng Dược Sư. Dương Khang nhận quả báo khi ra tay ám hại Hoàng Dung nhưng lại chết thảm bởi độc tố của Âu Dương Phong.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong Xạ điêu anh hùng truyện của Kim Dung, nếu Quách Tĩnh là hình tượng chính trực, chất phác, lấy nghĩa khí làm đầu, thì Dương Khang lại là đối cực hoàn toàn. Hắn không phải kẻ có võ nghệ quán thế, cũng chẳng sở hữu nội công thâm hậu, nhưng bù lại lại nổi danh vì sự khôn lỏi, thủ đoạn và một trái tim nhuốm đầy tham vọng quyền lực cùng dục vọng hưởng lạc.

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung

Dương Khang vốn mang dòng máu nhà Tống. Cha hắn là Dương Thiết Tâm, một vị anh hùng chống Kim nổi tiếng, mẹ là Bao Tích Nhược – tiểu thư danh môn. Nhưng vận mệnh trớ trêu đã khiến gia đình hắn tan nát khi quân Kim tràn xuống phương Nam. Cha bị giết, mẹ bị ép gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt – một vương gia quyền thế của triều Kim.

Trong cung Kim, Dương Khang lớn lên giữa nhung lụa, vàng bạc, được nuôi dạy như hoàng tử. Hắn chỉ biết Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha, không hề hay biết mình mang dòng máu kẻ thù của triều Kim. Từ nhỏ, hắn đã được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, tập cho mình tính kiêu căng, thói quen hưởng thụ, coi thường sinh mạng kẻ khác. Chính sự nuông chiều này đã tạo nên một Dương Khang coi lợi ích cá nhân và quyền lực cao hơn tất cả.

Nhân vật Dương Khang trên phim. Ảnh minh hoạ.

So với những cao thủ như Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công hay Âu Dương Phong, võ công của Dương Khang chỉ thuộc hạng tầm thường. Hắn không đủ kiên nhẫn để khổ luyện, cũng chẳng ham say mê võ đạo. Thay vào đó, hắn tận dụng trí khôn vặt và sự giảo hoạt để đạt được mục đích.

Dương Khang giỏi dùng mưu hèn kế bẩn: mua chuộc, lợi dụng, gài bẫy và ám toán. Hắn từng giả nhân giả nghĩa để lấy lòng người, sau đó trở mặt phản bội. Điều này khiến nhiều nhân vật võ lâm phải e dè, bởi hắn không đánh trực diện mà ra tay trong bóng tối, khiến đối phương trở tay không kịp.

Khi sự thật về thân thế được hé lộ, Quách Tĩnh và những người nghĩa hiệp mong hắn quay về với dòng máu Đại Tống. Thế nhưng, trước sự cám dỗ của quyền lực và phú quý, Dương Khang thẳng thừng khước từ. Hắn không những không nhận cha ruột là Dương Thiết Tâm mà còn tiếp tục tôn Hoàn Nhan Hồng Liệt – kẻ thù diệt tộc – là cha.

Hành động này, trong võ lâm và trong đạo nghĩa, là tội phản tổ vong ân, là vết nhơ muôn đời. Nhưng với Dương Khang, tất cả chỉ là chuyện nhỏ nếu đổi lại hắn vẫn được sống giữa nhung lụa và quyền thế.

Nhận thấy Dương Khang tuy võ công không cao nhưng thủ đoạn hiểm độc, Âu Dương Phong – Tây Độc nổi danh – đã ngầm liên kết với hắn. Dưới bàn tay thao túng của Âu Dương Phong, Dương Khang trở thành quân cờ nguy hiểm, dùng để ám hại những kẻ cản đường.

Đỉnh điểm của sự tàn độc là khi Dương Khang cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh – những bậc tiền bối đáng kính của Cái Bang và Giang Nam Thất Quái. Hành động này không chỉ khiến Quách Tĩnh đau đớn mà còn đẩy chàng vào thế đối đầu gay gắt với cha vợ Hoàng Dược Sư.

Trong con mắt Dương Khang, Hoàng Dung là trở ngại lớn khiến Quách Tĩnh ngày càng mạnh mẽ và khó đối phó. Hắn đã bày mưu ám hại nàng, toan dùng độc để trừ khử. Nhưng trong chính âm mưu đó, số phận đã xoay vần.

Âu Dương Phong, vì lợi ích riêng, đã giấu độc trong chiêu kế, khiến Dương Khang trúng độc chí mạng. Đây là thứ kịch độc mà ngay cả Tây Độc cũng khó cứu nổi nếu đã ngấm sâu vào huyết mạch.

Dương Khang chết trong đau đớn, độc tố ăn mòn từng tấc da thịt. Không quyền lực, không người thân thật sự, hắn ra đi giữa sự khinh bỉ của võ lâm. Bao Tích Nhược – người mẹ từng hết lòng bảo vệ – chỉ còn biết khóc than, nhưng tất cả đã muộn.

Cái chết ấy chính là báo ứng cho một đời phản bội, phản cha, phản bạn, phản nghĩa khí giang hồ. Nếu Quách Tĩnh được tôn vinh là anh hùng trọn nghĩa, thì Dương Khang lại là minh chứng cho việc kẻ dùng thủ đoạn để leo cao, cuối cùng cũng sẽ tự hủy diệt chính mình.

Tham khảo thêm

2 hòa thượng nào có mối tình gây chấn động võ lâm trong kiếm hiệp Kim Dung?

2 hòa thượng nào có mối tình gây chấn động võ lâm trong kiếm hiệp Kim Dung?

Cao tăng nào trong kiếm hiệp Kim Dung có mối tình oan nghiệt với một nữ đại ác nhân?

Cao tăng nào trong kiếm hiệp Kim Dung có mối tình oan nghiệt với một nữ đại ác nhân?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Nhắc đến thái giám có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tên hoạn quan cử chỉ phi giới tính; tâm cơ và độc ác. Nhưng có một vị thái gám tuy nắm quyền lực lớn nhưng không để lại tai tiếng; sau khi qua đời, ông còn được truy phong làm hoàng đế.

Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Đông Tây - Kim Cổ
Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

Đông Tây - Kim Cổ
Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

3 bản di chúc Từ Hi Thái hậu để lại có nội dung oái oăm thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
3 bản di chúc Từ Hi Thái hậu để lại có nội dung oái oăm thế nào?

"Vạn ngôn thư" và kế sách tái lập triều Trần

Đông Tây - Kim Cổ
'Vạn ngôn thư' và kế sách tái lập triều Trần

Đọc thêm

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính

Gia đình

Người sinh vào ngày Âm lịch này được dự đoán có vận mệnh và cuộc sống khác biệt, dư dả tiền bạc, sự nghiệp thành công, hạnh phúc viên mãn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính

Thể thao

Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử, lội ngược dòng đầy quả cảm để đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là 'Điểm đến nổi bật'
Văn hóa - Giải trí

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là "Điểm đến nổi bật"

Văn hóa - Giải trí

Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Travellers’ Choice Awards 2025” từ TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới. Đây là sự công nhận quý giá, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín vượt trội của ngôi chùa trong mắt du khách Quốc tế.

Du lịch Ninh Bình 'cất cánh': Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
Xã hội

Du lịch Ninh Bình "cất cánh": Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam

Xã hội

Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.

Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới
Thế giới

Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới

Thế giới

Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 10/8, Thủ tướng Israel Netanyahu lặp lại cam kết Israel sẽ lật đổ Hamas và nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza, bao gồm việc thiết lập một “vùng an ninh” ở ranh giới với Israel.

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin
Thế giới

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin

Thế giới

Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary , cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần sau .

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 10/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của Khu du lịch quốc gia Sa Pa”.

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ
Thể thao

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ

Thể thao

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ; Son Heung-min cảm thấy may mắn khi được đối đầu với Messi; Sesko đi ăn tối cùng người đại diện; Greenwood bị Mings xé áo; Calvert-Lewin muốn đầu quân cho M.U.

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy
Chuyển động Sài Gòn

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy

Chuyển động Sài Gòn

Ô tô đang lưu thông trong cơn mưa lớn trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức (cũ) bất ngờ xảy ra cháy ở phần đầu, tối 10/8.

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên
Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên

Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng chọn cuộc sống kín tiếng sau những đổ vỡ tình cảm. Cô tập trung vào công việc và dần tìm lại sự bình yên cho riêng mình.

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' trong nông nghiệp trước đây
Kinh tế

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới
Thế giới

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới

Thế giới

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục
Tin tức

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục

Tin tức

Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu

Gia đình

Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng
Xã hội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Xã hội

Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?
Nhà đất

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?

Nhà đất

VN-Index bứt phá, HPG dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 11% lên đỉnh 3 năm, khối ngoại mua ròng kỷ lục. Đà tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long vọt lên 2,8 tỷ USD, thăng 93 hạng trên bảng Forbes.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay 'biến hình' làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay "biến hình" làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Lai Châu Ngày Mới

Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.

'Biển người' nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert 'Tổ quốc trong tim'
Ảnh

"Biển người" nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert "Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Sân vận động Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người dân đổ về trong bầu không khí hào hùng, náo nhiệt nhiều giờ trước khi diễn ra concert “Tổ quốc trong tim” vào 20h tối nay.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

5

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?