Duy Trần – “phù thuỷ âm nhạc” lặng thầm đưa hàng loạt hit Vpop lên “đỉnh chóp”

"Phù thuỷ âm nhạc" Duy Trần lặng thầm chờ đợi giải Grammy 2025

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2025 tại nhà thi đấu Crypto.com, Los Angeles (Mỹ). Kể từ khi công bố các đề cử Grammy 2025, giới mộ điệu âm nhạc đều biết hai nghệ sĩ gốc Việt là ca sĩ Sangeeta Kaur - tên thật là Mai Xuân Loan - và đạo diễn Bảo Nguyễn có tác phẩm nhận đề cử giải thưởng này.

Nhưng ít ai biết rằng, một người Việt khác cũng góp sức không nhỏ trong thành công được đề cử giải. Đó là Duy Trần (Trần Lê Duy), nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1993 người Việt gắn liền với hàng loạt ca khúc Vpop đình đám như: Về với em (Võ Hạ Trâm), Một ngày tôi quên hết (Cẩm Vân & Cece Trương), Cứ thở đi (Đức Phúc, Juky San), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh),…

Duy Trần trong vai trò nhạc trưởng điều khiển buổi hoà nhạc. Ảnh: NVCC

Trong danh sách đề cử hôm 8/11, Sangeeta Kaur được đề cử hạng mục Tuyển tập nhạc cổ điển chuyên đề (Best Classical Compendium Album) với tác phẩm Mythologies II. Album do nhà soạn nhạc Danea Xantha Vlasse sáng tác, dựa trên thần thoại Hy Lạp. Dự án thực hiện tại Abbey Road Studio ở London (Anh). Duy Trần đóng vai trò quan trọng khi hỗ trợ khâu sản xuất thu âm album xử lý hậu kỳ tại East West Studio của Hoàng Hải (Mỹ), đồng thời chỉnh sửa tổng phổ và phân phổ cho dàn nhạc tại Abbey Road.

Chia sẻ về album Mythologies II Duy Trần cho biết: "Với vai trò Associate Producer (cộng tác sản xuất), Duy Trần là người quản lí sự chuyển giao của các khâu, và chỉnh sửa phân phổ cho dàn nhạc. Đến lúc sản phẩm hoàn tất, Duy Trần là người tổ chức sản xuất buổi hoà nhạc Classical Fantasia, để quảng bá album cho các thành viên bầu cử của Hội đồng Grammy. Album ra mắt vào ngày 19/7/2024. Chúng tôi có 3 tháng để phát hành quảng bá trước khi được đề cử ở Grammy 2025. Khi nhận được tin Mythologies II được đề cử Grammy 2025, Duy cảm giác hạnh phúc và biết ơn, vì công sức của mình và cả ê-kíp đã được công nhận".

Theo Duy Trần, tại hạng mục Tuyển tập nhạc cổ điển chuyên đề ở Grammy 2025, Mythologies II cạnh tranh phiếu bầu gắt gao với nhiều sản phẩm chất lượng khác được các nhà đầu tư lớn hậu thuẫn. Trong khi đó, Mythologies II là sản phẩm của nghệ sĩ độc lập. Ê-kip đã tổ chức buổi trình diễn khi kết hợp thành buổi hoà nhạc chung của các nghệ sĩ cổ điển để tiến hành quảng bá và vận động phiếu bầu cho sản phẩm của mình, buổi trình diễn này đã thu được những hiệu quả tích cực.

Duy Trần đã và đang từng bước định hình phong cách riêng, mang đến một làn gió mới qua những ca khúc của mình. Ảnh: NVCC

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, Duy Trần sẽ không về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình vì anh sẽ tham gia lễ trao giải Grammy 2025 cùng những người trong ê-kip thực hiện album Mythologies II. Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào Chủ nhật ngày 02/02/2025 ở Mỹ, giờ Việt Nam là rạng sáng và sáng ngày 03/02/2025, tức mồng 6 Tết Âm lịch.

Nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1993 này mong muốn đạt được thành tích tại Grammy. Bên cạnh đó anh mong khán giả yêu nhạc cổ điển biết đến và thưởng thức Mythologies II một cách rộng rãi, vì đây là một sản phẩm mang tính nghệ thuật hàn lâm cao.

Duy Trần - hit makers của hàng loạt ca khúc Vpop

Duy Trần, hay còn được biết đến với tên thật là Trần Lê Duy, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ và là Giảng viên tại Trường Đại học Âm nhạc Musicians Institute tại Hollywood.

Duy Trần và ê-kip thực hiện album album Aurora của nghệ sĩ Sangeeta Kaur. Ảnh: NVCC

Được "chọn mặt gửi vàng" cho dự án âm nhạc của ê-kíp nghệ sỹ từng đạt giải Grammy là Sangeeta Kaur, Duy Trần là cái tên "không phải dạng vừa". Duy Trần được nhiều người biết trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc đứng sau thành công một loạt hit: Một Ngày Tôi Quên Hết (Cẩm Vân & Cece Trương), Cứ Thở Đi (Đức Phúc, Juky San), Giữa Đại Lộ Đông Tây (Uyên Linh), Vì Đóa Hoa Bị Lãng Quên (Lệ Quyên), Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời (Trúc Nhân), Xứ Sở Miên Man (Jun Phạm)…

Dù còn trẻ, anh đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng, như Giải "Album của năm" tại Quốc tế Indie Music Channel 2023 cho album Aurora của nghệ sĩ Sangeeta Kaur, người đoạt giải Grammy.

Anh cũng được vinh danh với các danh hiệu "Nhà sản xuất âm nhạc của năm" và "Nhà sản xuất nhạc Hòa Tấu" tại Quốc tế Indie Music Channel 2021 cùng nghệ sĩ Bee Uyên Phương.

Duy Trần cùng Sangeeta Kaur, người đoạt giải Grammy.. Ảnh: NVCC



Duy Trần đã góp phần quan trọng vào sự thành công đáng kinh ngạc của dự án The Love Journey của Võ Hạ Trâm. Anh là người chịu trách nhiệm sản xuất chính cho hai bản hit Về Với Em và Hoa Cỏ Mùa Xuân. Thể loại World Music và Cinematic, kết hợp âm nhạc truyền thống Ấn, giao hưởng và điện tử, đã giúp Võ Hạ Trâm ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi dự án âm nhạc này quá mới lạ so với những gì đã có ở thị trường Vpop.

"Thành công của những sản phẩm này mọi người "định danh" tôi là nhà sản xuất chuyên về dòng nhạc văn hoá. Mới đây, Hứa Kim Tuyền nhờ tôi thực hiện phối cho bài Gone Gone Gone ở Công diễn 5 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió. Tuy thời gian gấp rút, nhưng sản phẩm này cũng được đón nhận tốt từ công chúng", Duy Trần chia sẻ.

Đầu năm 2024, Duy Trần đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc cho chương trình "Dòng chuyển của âm thanh" tổ chức tại thành phố Allen, Texas. Chương trình này giới thiệu và phổ biến sắc thái của nền văn hoá và tài năng âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Sự thành công ngoài mong đợi của chương trình này là động lực thúc đẩy Duy Trần nỗ lực đưa show diễn âm nhạc Việt Nam như thế đến Kennedy Center, trung tâm âm nhạc hàng đầu thế giới hiện nay tọa lạc tại thủ đô Washington DC vào năm 2025.

"Tôi được sinh ra và được nuôi dưỡng suốt 18 năm đầu đời ở Việt Nam. Gia đình và nhạc Việt vẫn chiếm một vị trí trang trọng trong trái tim tôi rà tôi mong muốn được đóng góp khả năng của mình cho thị trường âm nhạc Việt Nam", anh tâm sự.

Duy Trần đã và đang từng bước định hình phong cách riêng, mang đến một làn gió mới qua những ca khúc của mình. Thời gian tới, Duy Trần sẽ tiếp tục khẳng định bản thân qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng.