G-Dragon gây choáng ngợp với concert solo sau 8 năm

G-Dragon gây bão với tạo hình trong concert solo sau 8 năm. Ảnh: chụp màn hình theqoo @candyinuheart

Theo Allkpop, nam ca sĩ G-Dragon (Big Bang) vừa có màn tái xuất ấn tượng với concert solo sau 8 năm, kể từ chuyến lưu diễn "Act III: M.O.T.T.E" năm 2017.

Đêm đầu tiên trong concert "Übermensch" của G-Dragon đã diễn ra tại Sân vận động Goyang (Hàn Quốc) vào tối 29/3.

Màn trình diễn máy bay không người lái công nghệ cao tuyệt đẹp trong buổi hòa nhạc nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, một lần nữa chứng minh sức sáng tạo vượt trội của G-Dragon.

Hàng trăm máy bay không người lái đã thắp sáng bầu trời, đầu tiên tạo thành tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng từ bìa album "Heartbreaker" - album solo đầu tay của G-Dragon ra mắt năm 2009. Sau đó, các máy bay không người lái dần di chuyển biến thành bức chân dung gương mặt của G-Dragon trên bìa album "Übermensch" vừa phát hành tháng 2.

Sự chuyển đổi liền mạch giữa quá khứ và hiện tại đã khiến khán giả sửng sốt. Nhiều người gọi đây là khoảnh khắc ấn tượng nhất trong concert của G-Dragon.

Người hâm mộ để lại bình luận phấn khích: "Tôi đã từng xem các chương trình máy bay không người lái trước đây, nhưng chưa bao giờ có chương trình nào tái tạo khuôn mặt con người rõ nét đến thế này, thật không thể tin được", "Khoảnh khắc chuyển từ bìa album sang khuôn mặt thật của GD khiến tôi rùng mình", "Giống như đang xem một bức ảnh xuất hiện trên bầu trời vậy".

Buổi hòa nhạc của G-Dragon ban đầu được lên lịch bắt đầu lúc 18h30, nhưng đã bị hoãn lại hơn 1 giờ do tình trạng thời tiết xấu, gió mạnh. Ban tổ chức quyết định lùi thời gian biểu diễn để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. G-Dragon cũng đích thân giải thích về sự chậm trễ và xin lỗi khán giả.

Diện mạo của thủ lĩnh nhóm Big Bang trong concert cũng là chủ đề nóng. Đầu buổi hòa nhạc, G-Dragon xuất hiện với bộ trang phục đỏ rực, chiếc áo khoác đính hoa hồng nổi và đội vương miện đầy quyền lực. Sau đó, anh bỏ vương miện xuống, để lộ mái tóc bạch kim được tạo kiểu cá tính.





Diện mạo G-Dragon trong concert "Übermensch" ở Hàn Quốc. Ảnh: chụp màn hình theqoo @candyinuheart

Dưới một bài đăng thu hút hơn 84.000 lượt xem trên theqoo, khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự bất ngờ với diện mạo của G-Dragon. Nhiều người nói, tạo hình này giúp nam ca sĩ như trở lại 15 năm trước. Trong khi, những bình luận khác cho rằng, G-Dragon vẫn trẻ trung và người già đi chính là khán giả.

Trước đó, tất cả các hạng vé cho khoảng 64.000 chỗ ngồi trong 2 đêm diễn của G-Dragon ở Sân vận động Goyang (ngày 29-30.3) đã được bán hết chỉ sau 16 phút. Để phục vụ thêm nhu cầu của khán giả, công ty của G-Dragon thậm chí đã bán thêm những vé có tầm nhìn hạn chế.

Trong concert, G-Dragon hát hơn 20 bài, bao gồm cả những ca khúc mới từ album "Übermensch" như "Too Bad", "Drama", "Bonamana", "Take Me", "BELONGIIU". Bên cạnh đó là những ca khúc đã làm nên tên tuổi của G-Dragon như "Crayon", "That XX", "Who You", "A Boy", "Crooked", "Heartbreaker"...

Trước khi concert diễn ra, G-Dragon gây thiện cảm khi tặng những phần quà là 10 túi đựng rác cho các cư dân sống gần Sân vận động Goyang có thể phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn của buổi hòa nhạc.

Ngoài ra, G-Dragon đã trích 300 triệu won (khoảng 5,2 tỉ đồng) từ doanh thu 2 concert của mình để quyên góp hỗ trợ phục hồi sau các vụ cháy rừng xảy ra ở khu vực Gyeongbuk và Gyeongnam, Hàn Quốc.