Gamuda Land Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng, dựa trên chiến lược nhân sự, mức độ gắn kết nhân viên và văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng. Thành tích này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của Gamuda Land trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, đề cao sự phát triển con người và gắn kết cộng đồng nội bộ.

Gamuda Land Việt Nam vinh dự năm thứ 5 liên tiếp Gamuda Land nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ

Tại Gamuda Land, con người luôn là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Gamuda Land tin rằng khi đầu tư vào giáo dục và trao cơ hội cho những tài năng trẻ ngay từ hôm nay, chính là đang tạo dựng nền móng vững chắc cho sự thịnh vượng của cộng đồng trong tương lai.

Thông qua các chương trình tiêu biểu như Học bổng Gamuda Land và Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai (GLAM), doanh nghiệp không chỉ đồng hành về mặt tài chính, mà còn định hướng, trang bị kiến thức và kỹ năng để sinh viên Việt Nam có thể trưởng thành toàn diện - từ học tập, nghề nghiệp cho đến năng lực lãnh đạo.

Riêng năm 2025, Gamuda Land đã tổ chức lễ “Awarding Future Leaders” nhằm tôn vinh 03 học giả và 02 Glamers được chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ dự tuyển trực tuyến. Thành công của họ là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, đồng thời thể hiện cam kết của Gamuda Land trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao - những người sẽ góp phần làm nên sự đổi thay tích cực cho đất nước và xã hội.

Với quan điểm “tài năng trẻ hôm nay là nhà lãnh đạo của ngày mai”, Gamuda Land mong muốn đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trên hành trình khởi đầu sự nghiệp, tiếp thêm niềm tin và động lực để họ kiến tạo một tương lai bền vững hơn.

GLympic - Hành trình xây dựng văn hóa gắn kết qua thể thao

Các hoạt động thể thao thường niên tổ chức cho cán bộ nhân viên.

Đây là chuỗi hoạt động thể thao nội bộ thường niên được Gamuda Land tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện, tăng cường gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong tập thể. Chỉ sau vài năm, GLympic đã nhanh chóng trở thành sân chơi được mong chờ nhất, thu hút hàng trăm nhân viên tham gia nhiều bộ môn đa dạng từ bóng đá, cầu lông đến e-sports. Không chỉ dừng lại ở những trận đấu sôi động, GLympic còn khẳng định sức mạnh đoàn kết với tinh thần “Individually we play, but together we win”, qua đó tạo dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được truyền cảm hứng để vượt qua giới hạn và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

Từ những ngày đầu thử nghiệm đến khi trở thành một sự kiện thường niên được mong chờ nhất, GLympic đã chứng minh là nhịp cầu gắn kết con người, khơi dậy sức mạnh tập thể và củng cố văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Gamuda Land.

ESG - Hành động vì phát triển bền vững

Gamuda Land Việt Nam tiếp tục tiên phong trong việc tích hợp các yếu tố Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển. Năm 2025, tại hội thảo “Implementing ESG with AI: What Should Businesses Do?”, doanh nghiệp đã giới thiệu loạt sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, từ chatbot hỗ trợ vận hành, nền tảng dữ liệu số đến công nghệ xây dựng.

Việc kết hợp ESG với AI không chỉ nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quản trị, mà còn khẳng định cam kết của Gamuda Land đối với phát triển bền vững và đóng góp lâu dài cho cộng đồng.

Run for the Heart – Chạy vì trái tim

Bên cạnh phát triển nội bộ, Gamuda Land còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm cộng đồng. Năm 2025 đánh dấu mùa thứ 11 của chương trình thường niên “Run for The Heart”, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp và đông đảo cộng đồng.

Chương trình “Chạy Vì Trái Tim” mang đậm dấu ấn đã bước sang năm thứ 11, quyên góp được 46 tỷ đồng, viết tiếp tương lai cho 1.716 em nhỏ trên khắp cả nước.

Sự kiện gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn này không chỉ mang lại cơ hội sống cho các em nhỏ, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: “Chạy vì trái tim. Chạy vì những điều ý nghĩa.” Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền vững của Gamuda Land trong việc đồng hành cùng xã hội và góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Đồng hành cùng người tự kỷ

Cũng trong năm 2025, Gamuda Land Việt Nam lần đầu tiên triển khai chương trình tuyển dụng và đào tạo dành cho người tự kỷ, với sự đồng hành của Unihub. Sáu bạn trẻ đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài hai tháng, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm làm việc thực tế trong môi trường văn phòng chuyên nghiệp. Tại lễ tốt nghiệp, Gamuda Land Việt Nam và Unihub đã ký kết Biên bản ghi nhớ, tái khẳng định cam kết mở rộng cơ hội việc làm cho cộng đồng tự kỷ trong tương lai.

Lễ tốt nghiệp cho nhân sự tự kỷ đầu tiên do Gamuda Land Việt Nam triển khai.



Với định hướng “Sincere - Responsible - Original”, Gamuda Land Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế là doanh nghiệp phát triển bất động sản tiên phong, đồng thời trở thành nơi làm việc đáng mơ ước, nơi mỗi cá nhân đều được truyền cảm hứng để phát triển và cống hiến.