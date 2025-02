Gần 1.000 ca tuần tra kiểm soát dịp Tết, Lâm Đồng chỉ phát hiện 1 lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn

Ngày 3/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 thì số vụ giảm 9 vụ, số người chết giảm 3 người.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trong dịp nghỉ Tết vừa qua, lực lượng giao thông đã trực 100% quân số từ ngày 24-27/1 và từ ngày 1-3/2 nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng giao thông đã trực 100% quân số.

Từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, Phòng Cảnh sát giao thông đã thực hiện 990 ca tuần tra kiểm soát (so với cùng kỳ năm 2024, tăng 440 ca), với 2.750 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia và dừng gần 18.000 lượt phương tiện để kiểm soát.

Qua đó, phát hiện 113 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với 1 trường hợp là ô tô, 112 trường hợp mô tô), so với cùng kỳ năm 2024, số vi phạm giảm 362 trường hợp (113/475). Bên cạnh đó, có 378 trường hợp vi phạm tốc độ, so với cùng kỳ năm 2024, số vi phạm giảm 84 trường hợp.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 112 trường hợp người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn. Ảnh minh họa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, số liệu vi phạm giảm là do hiệu quả của Nghị định 168, mặc dù số ca tuần tra kiểm soát và số lượt dừng phương tiện tăng so với Tết Nguyên đán năm 2024.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hạnh (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, "Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tôi thấy lực lượng công an giao thông tuần tra rất nhiều. Sau khi Nghị định 168 được áp dụng, trong cả dịp Tết tôi chỉ uống vài lon bia, đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe.

Nhiều lỗi vi phạm của người điều khiển xe ô tô, xe máy với mức phạt tăng cao sau Nghị định 168 sẽ giúp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Từ đó, tạo nên một thói quen tham gia giao thông văn minh, tuân thủ luật pháp của người điều khiển".

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh đạt 380.000 lượt (tăng 35% so với dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn). Với lượng khách tập trung từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết Ất Tỵ nhưng toàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ tại một số tuyến đường trung tâm trong TP. Đà Lạt. Các hoạt động giao thông diễn ra thuận lợi, an ninh trật tự trên các tuyến đường được đảm bảo, phục vụ tốt các hoạt động vui xuân, đón tết của người dân, du khách.