Giá USD hôm nay 28/3: Giằng co trước các lo ngại về chính sách thuế quan

Giá USD hôm nay 28/3 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bị điều chỉnh về ngưỡng 104. Đồng bạc xanh ban đầu được thúc đẩy bởi thông báo bất ngờ về thuế ô tô từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và dữ liệu GDP quý IV mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, đã giảm trở lại mốc tham chiếu mở cửa phiên ngay sau đó.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia FX tại Scotiabank, cho biết thị trường ban đầu có phản ứng khá nhạy cảm trước bất cứ điều gì được công bố. Nhưng sau đó từ từ "tiêu hóa" thực tế rằng mọi thứ có thể không tệ như lo sợ và thậm chí có thể không như công bố, vì đó là một phần của những cuộc đàm phán lớn hơn.

Ông Trump hôm Thứ 4 đã áp thuế 25% đối với ô tô và xe tải hạng nhẹ nhập khẩu, có hiệu lực vào tuần tới và các chính phủ từ Ottawa đến Paris đã đe dọa trả đũa. Nhìn lại năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 474 tỷ USD các sản phẩm ô tô, bao gồm cả ô tô chở khách trị giá 220 tỷ USD. Trong đó, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Đức là những nhà cung cấp lớn nhất.

Ở diễn biến khác, có rất ít phản ứng đối với dữ liệu của Mỹ vào hôm qua khi số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm vào tuần trước. Các dữ liệu khác cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với mức tăng trưởng vững chắc hơn một chút trong quý IV so với ước tính trước đó.

Giá USD hôm nay 28/3 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.843 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên liền kề. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.600- 26.085 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng 4 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.654 - 26.038 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.360 - 25.750 VND/USD, đi ngang so với cập nhật đầu giờ sáng qua. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.400 - 25.760 VND/USD, tăng 10 yết giá USD ở mức 25.390 - 25.750 VND/USD, giảm 15 đồng mỗi chiều so với sáng qua. Còn "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.400 - 25.740 VND/USD, đi ngang ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều ở cả hai chiều mua vào, bán ra.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.318 - 25.831VND/USD (tăng 5 đồng/USD ở chiều mua vào, và tăng 56 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.370 - 25.750 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 24.099 và bán ra ở mức 24.730 VND/USD, lần lượt giảm 5 VND/USD ở chiều mua vào và giảm 20 VND/USD chiều bán ra. Trong khi đó, Ngân hàng HDBank đang mua - bán USD ở mức 25.380 - 25.760, đi ngang ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.835 - 25.935 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD tại thị trường tự do đắt hơn ít nhất khoảng 104 đồng so với kênh ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 27/3. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 27/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 3.386,14 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 656.43 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 4.042,57 tỷ đồng được trúng thầu.