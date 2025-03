Giá USD hôm nay 21/3: Bật tăng sau một ngày "tiếp nhận" quyết định từ Fed

Giá USD hôm nay 21/3 thế giới hồi phục

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi so với đầu giờ sáng qua lên mức 103,52.

Tỷ giá USD phục hồi nhanh chóng trong phiên, một ngày sau Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết họ không vội cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay do những bất ổn xung quanh thuế quan của Mỹ.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Cụ thể, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, quan điểm của Fed sẽ không vội vàng hành động, điều này nhấn mạnh thách thức mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt khi họ dự đoán kế hoạch đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại của Mỹ của Tổng thống Donald Trump và các tác động của nó đến nền kinh tế.

Dữ liệu công bố hôm qua cho thấy, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhẹ vào tuần trước, ghi nhận thị trường lao động vẫn ổn định trong tháng 3. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ tăng lên 223.000. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục của Hoa Kỳ tăng lên 1.892 triệu từ mức 1.859 triệu của tuần trước.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đang giảm mạnh khi các nhà đầu tư đổ xô vào trái phiếu Hoa Kỳ. Giới phân tích cho rằng, triển vọng lợi suất sẽ giảm khi Fed bắt đầu cắt giảm, chứng kiến một cuộc tháo chạy vào tài sản trú ẩn an toàn. Cùng với sự bất ổn về địa chính trị khi rõ ràng là lệnh ngừng bắn nhanh chóng cho Ukraine đã không còn hiệu lực và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Gaza, thì trái phiếu trú ẩn an toàn của Hoa Kỳ lại được ưa chuộng.

Giá USD hôm nay 21/3 trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.813 VND, tăng 6 đồng so với phiên trước đó. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.572- 26.053 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.617 - 25.997 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.350 - 25.740 VND/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.375 - 25.735 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.301 - 25.822 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.350 - 25.730 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.840 - 25.940 VND/USD, tăng 30 đồng mỗi chiều mua và bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD trên thị trường tự do "đắt" hơn nhiều nhất 110 đồng so với tại ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 20/3. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 20/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 4.379,43 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 3.005,5 tỷ đồng với kỳ hạn 35 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 7.384,93 tỷ đồng được trúng thầu.