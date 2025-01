1 loại vàng được săn trước Tết hết sạch, khách vào mua đều phải ra về

Đỏ mắt tìm mua vàng miếng SJC 1 chỉ

Tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), nhiều khách đến tìm mua vàng miếng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ nhưng không còn. Tủ vàng trống trơn, thay vào đó chỉ còn vàng nhẫn. Nhân viên cho biết vàng miếng SJC tạm đứt hàng. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, vàng miếng SJC có lại nhưng chỉ có loại 1 lượng.

Các cửa hàng chỉ còn vàng miếng 1 lượng, vàng 1 chỉ, 2 chỉ hết sạch. Ảnh: Hồng Phúc

Anh Hoàng Phong, ngụ quận Bình Thạnh cho biết có nhu cầu mua vàng miếng SJC loại 1 chỉ để lì xì ba mẹ vào mùng 1 Tết nhưng không có vàng để mua.

“Tết năm nào cũng vậy, tôi đều lì xì ba mẹ mỗi người 1 chỉ vàng để lấy may mắn đầu năm thay vì lì xì tiền. Lì xì vàng để phụ huynh có thể để dành và tích trữ. Nhưng năm nay khó mua quá, hai ngày liên tiếp, tranh thủ giờ chiều tôi ra mua đều không có”, anh Phong nói.

Chị Như - nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, cho biết trầy trật tuần cuối cùng trước khi nghỉ Tết cũng đỏ mắt tìm mua vàng miếng loại 1 chỉ của SJC và các ngân hàng cũng không ra.

“Tôi liên hệ SJC, PNJ, DOJI và cả ngân hàng hay mua vàng là TPBank nhưng cũng đều được báo là hết hàng. Nói chung nghỉ Tết nhưng vẫn chưa mua được vàng”, chị Như nói.

Trao đổi với chúng tôi, chủ một tiệm vàng cho biết do các công ty vàng hiện nay đã nghỉ Tết nên nguồn cung vàng miếng SJC phụ thuộc vào lượng vàng khách mang đến bán.

“Có nguồn tới đâu là chúng tôi mang ra bán tới đó nên không thể biết trước khi nào vàng miếng SJC dưới 1 lượng (loại nửa chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ) khi nào có lại”, chị nói và cho biết nhiều khách đến hỏi để lì xì đầu năm nhưng không có hàng để bán.

Giá vàng đang tăng mạnh

Một tháng gần đây, giá vàng tại thị trường tự do luôn thấp hơn giá vàng tại công ty SJC do sức mua giảm sút. Tuy nhiên, sau khi các công ty vàng và ngân hàng đóng cửa nghỉ Tết, giá vàng trên thị trường tự do cũng bất ngờ tăng mạnh.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, đóng cửa trước Tết, SJC niêm yết vàng miếng SJC bán ra 88,8 triệu đồng/lượng, mua vào 86,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn bán ra 88 triệu đồng/lượng, mua vào 86,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/1, các loại nữ trang tại tiệm vàng đều nhích tăng, khách vẫn mua đông. Ảnh: Hồng Phúc

Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC ngày 26/1 bán ra 88,5 triệu đồng/lượng, mua vào 87,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999 bán ra tại tiệm vàng Mi Hồng tăng vọt, cao hơn cả giá vàng nhẫn SJC, bán ra 88,5 triệu đồng/lượng, mua vào 87,1 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, sức mua các loại vàng nhẫn, vàng nữ trang các loại trước Tết đang tăng mạnh.

Nhiều cửa hàng vàng nổi tiếng tại TP.HCM đông nghẹt, thậm chí không có chỗ đứng. Người dân tập trung mua nữ trang các loại như nhẫn, dây chuyền, lắc tay… để diện dịp Tết.

Các khu vực chuyên bán vàng như chợ Thiếc (quận 11), phố Vàng bạc đá quý (quận 5), chợ Tân Định (quận 1)… những tháng qua im ắng nay cũng sôi động người đến mua nữ trang. Nhu cầu nữ trang tăng cao nên giá các loại vàng nữ trang cũng liên tục tăng một tuần trở lại đây.