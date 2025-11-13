Giá vàng hôm nay (13/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt "leo thang"

Giá vàng hôm nay 13/11, vàng trong nước lại tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 13/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại sau khi giảm vào phiên trước đó. Trong đó, các sản phẩm vàng đều tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 151,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,8 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150,6 – 153,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lại mốc 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 10 giờ 45 phút sáng nay ngày 13/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.187 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với thời điểm mở phiên.

Theo Kitco News, nỗi lo sợ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mất đi tính độc lập là một yếu tố quan trọng khiến giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục và theo một chiến lược gia thị trường, điều này có thể dẫn đến động thái tăng 500 USD/ounce trong thời gian tới.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng phòng Phân tích thị trường tại StoneX cho biết thị trường vàng sẽ chú ý chặt chẽ đến quyết định này trong năm mới.

"Nếu phán quyết có lợi cho Tổng thống, điều này có thể giúp giá vàng tăng thêm 500 USD/ounce nhờ sự độc lập của Fed giảm sút so với ảnh hưởng chính trị. Bản thân điều này đã là một yếu tố tích cực, nhưng đồng USD yếu hơn có thể gây ra những hậu quả khác. Nếu Tòa án phán quyết có lợi cho bà Cook thì tình hình sẽ ngược lại", bà O'Connell nói.

Tòa án Tối cao Mỹ cho biết hôm thứ tư vừa qua họ đã nghe các lập luận của Tổng thống Donald Trump về việc có sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vào 21/1/2026 hay không.



Trước đó, Tổng thống Trump đã cố gắng loại Thống đốc Fed Lisa Cook khỏi ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương kể từ tháng 8. Nỗ lực sa thải bà của ông dựa trên cáo buộc bà đã khai man các hợp đồng thế chấp từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, bà Cook chưa bị buộc tội dân sự hay hình sự nào.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế và phân tích thị trường cho rằng dữ liệu thị trường lao động khu vực tư nhân yếu đi có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất là 65%. Bà Cook không phải là vấn đề duy nhất liên quan đến lao động mà ngân hàng trung ương phải đối mặt vào năm tới. Nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5, và vẫn còn nhiều câu hỏi về việc ai sẽ thay thế ông.