Giá vàng hôm nay (29/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC sắp lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 29/11, tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 29/11, ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại sau khi "bất động" vào ngày trước đó. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, cách đỉnh cũ chỉ 400.000 đồng/lượng (154,6 triệu đồng/lượng).

Còn giá vàng nhẫn bán ra của một số thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý,... bán ra ở mức 152,8 - 153,3 triệu đồng/lượng, thu hẹp khoảng cách so với đỉnh cũ còn khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng (vàng nhẫn BTMC đạt mức cao kỷ lục 160,5 triệu đồng/lượng). Trong bối cảnh, giá vàng thế giới liên tục tăng cao, dự báo giá vàng trong nước sẽ còn tăng theo.

Tính đến 7 giờ 45 phút ngày 29/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới "leo thang"

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 phút ngày 29/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.216 USD/ounce, tăng mạnh 53 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, các vấn đề đang diễn ra trong chuỗi cung ứng và kỳ vọng mới rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới đã đẩy giá bạc lên mức cao kỷ lục, tạo động lực cho đà tăng giá của vàng khi giá giao dịch ở mức cao nhất trong 2 tuần.

Động lực mới của bạc đang tạo ra niềm tin mới vào thị trường kim loại quý khi vàng vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu là 4.200 USD/ounce, khiến một số nhà phân tích suy đoán rằng giai đoạn củng cố kéo dài nhiều tuần đã kết thúc.

Ông Michael Brown, chuyên gia Phân tích Thị trường Cấp cao tại Pepperstone nhận định, thị trường đã chứng kiến ​​một đợt tăng giá khá mạnh mẽ và có vẻ như vàng thỏi đang bắt đầu bứt phá.

"Có thể nói là vàng đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực cầu bạc, qua đó đẩy giá lên mức cao kỷ lục. Việc giá đóng cửa trên mốc 4.200 USD/ounce rõ ràng sẽ khiến phe mua hào hứng trong tuần tới và có lẽ cũng sẽ thúc đẩy một đợt mua vào tiếp theo khi điều kiện giao dịch được cải thiện và khối lượng giao dịch tăng lên sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn", ông Brown phân tích.

Theo ông Brown, đà tăng gần đây nhất là sự kết hợp giữa nhu cầu bán lẻ vẫn rất mạnh mẽ, cùng với nhu cầu thực tế từ các nhà phân bổ dự trữ. Nhìn chung, thị trường vẫn thiên về xu hướng tăng giá, với con đường ít kháng cự nhất tiếp tục dẫn đến xu hướng tăng.