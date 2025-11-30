Chủ đề nóng

Giá vàng hôm nay mới nhất (30/11) tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong tuần: "Mua bao nhiêu cũng có", khách ồ ạt "kéo đến"

Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC và nhẫn duy trì ở ngưỡng cao sau nhiều ngày tăng vọt, thậm chí phá đỉnh. Nhà vàng bán ra không giới hạn, lượng khách mua bán tăng cao.
Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC neo cao ở đỉnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 30/11, tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân ồ ạt đến cửa hàng không chỉ để mua mà có nhiều người đến "chốt lời" khi giá vàng hôm nay duy trì ở ngưỡng cao.

Anh Chiến Thắng (phường Cửa Nam) cho biết, gần hết năm gia đình có việc nên anh đến bán vàng. Anh Thắng mua vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu từ cuối tháng 2/2025 ở mức giá hơn 90 triệu đồng/lượng. Tính đến sáng nay, anh Thắng lãi được hơn 50 triệu đồng/lượng.

"Do có việc gia đình nên tôi đến bán 5 cây vàng. Mặc dù, tính ra số lãi thu về cũng lớn nhưng theo tôi giá vàng trong dài hạn vẫn sẽ tăng. Nếu dư giả tôi sẽ tiếp tục mua vàng tích trữ", anh Thắng chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (cơ sở 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, số lượng khách hàng đến bán vàng bắt đầu tăng cao trong những ngày vừa qua. Đây cũng là lý do cửa hàng duy trì lượng bán ra lớn cho khách mua. Mặc dù vậy, số lượng khách đến mua vẫn đông hơn số lượng đến bán vàng.

Khách đến mua vàng lại xếp hàng dài trong ngày cuối tuần. Ảnh: Thái Nguyễn

Trong hôm nay, BTMC bán ra số lượng không giới hạn, tuy nhiên, khách mua nhiều sẽ nhận được giấy hẹn 6 ngày sau quay lại nhận sản phẩm. Nếu mua từ 5 lượng vàng nhẫn/người trở xuống, khách hàng sẽ được nhận ngay sau khi thanh toán.

Tính đến 14 giờ ngày 30/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu luôn duy trì được lượng khách hàng lớn đến mua bán trong thời gian gần đây. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới và vàng nhẫn cũng tăng vọt so với tuần trước đó. Cụ thể, so với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng cao hơn 4,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn BTMC, Phú Quý, Doji,... cũng cao khoảng 4 - 4,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường thế giới lạc quan trong tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.216 USD/ounce, tăng mạnh 152 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này. Đáng chú ý, giá vàng cao nhất tuần qua là 4.221 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong 2 tuần.

Nguồn: Trading Economic

Theo báo cáo mới từ ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, nhu cầu vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, do việc cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm, những thách thức về tài chính và tình hình chính trị bất ổn tại Mỹ.

Văn phòng đầu tư của UBS cho biết, giá vàng gần đây đã phục hồi một phần trong mức giảm từ cuối tháng 10/2025. Dự kiến, nhu cầu kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Cũng theo UBS, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất, lợi suất thực tế thấp hơn, rủi ro tài khóa gia tăng và những thay đổi trong môi trường chính trị nội địa Mỹ sẽ tiếp tục việc mua vào mạnh của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư vàng.

Vào ngày 20/11 vừa qua, UBS đã nâng mục tiêu giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, tăng từ mức 4.200 USD/ounce trước đó. Ngân hàng này cũng nâng mục tiêu giá vàng tăng thêm 200 USD lên 4.900 USD/ounce do rủi ro chính trị và tài chính có thể tăng đột biến, nhưng vẫn giữ nguyên dự báo giá giảm ở mức thấp nhất 3.700 USD/ounce.

Các nhà phân tích của UBS cho biết triển vọng tài chính ngày càng xấu đi của Mỹ có thể sẽ hỗ trợ việc mua vàng của ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư và họ kỳ vọng nhu cầu đối với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sẽ vẫn mạnh vào năm 2026. Mặt khác, họ cảnh báo rằng thái độ diều hâu tiềm tàng của Fed và rủi ro bán vàng của ngân hàng trung ương vẫn là những thách thức chính đối với triển vọng tăng giá của họ.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các nhà đầu tư Phố Wall quay lại với xu hướng tăng giá đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này, trong khi các nhà đầu tư Phố Main cũng củng cố xu hướng tăng giá của mình.

Trong đó, tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với đà tăng đang quay trở lại theo hướng có lợi cho phe mua sau màn thể hiện mạnh mẽ của kim loại quý này. Có đến 11 chuyên gia, tương đương 79%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có 1 chuyên gia, tương đương 7%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn 2 chuyên gia còn lại, chiếm 14% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ quay trở lại xu hướng đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 260 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street cũng được củng cố sau khi vàng vượt khỏi ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Cụ thể, 183 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 70%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Trong khi 29 nhà giao dịch khác, tương đương 11%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá và 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 19% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

