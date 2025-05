Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giảm đồng loạt

Rạng sáng nay 28/5, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, (hồi 6 giờ 20 phút, giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới tiếp tục biến động.

Dầu WTI giao dịch ở mức 61,2 USD/thùng, giảm 0,3 USD/ thùng, tương ứng mức giảm 0,5% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,3 USD/thùng, giảm 0,13 USD/thùng, tương ứng mức giảm 0,2%.

Diễn biến bất ngờ giá dầu thô thế giới hôm nay khiến bình quân giá dầu thô tháng 5 đồng loại giảm so với tháng 4/2025. Cụ thể, dầu WTI giảm 1,58% so với tháng trước, dầu Brent giảm gần 1%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô các loại vẫn giảm mạnh trên 23%.

Trang Tranding Economics nhận định, giá dầu thô Brent tương lai giảm xuống còn 64 đô la/thùng vì các nhà giao dịch đang chờ đợi cuộc họp của OPEC+ dự kiến ​​sẽ quyết định về việc tăng sản lượng dầu.

Các nguồn tin cho biết OPEC+ có khả năng sẽ chấp thuận mức tăng sản lượng 411.000 thùng mỗi ngày trong tháng 7, và tiếp tục xu hướng tăng tốc nguồn cung sau đợt tăng tương tự được lên kế hoạch vào tháng 6. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak lưu ý rằng nhóm vẫn chưa thảo luận chính thức về việc tăng sản lượng.

Trong khi đó, căng thẳng vẫn tiếp diễn do các lệnh trừng phạt mới tiềm tàng của Hoa Kỳ đối với Nga, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào Ukraine, có thể đe dọa nguồn cung từ một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

Hiện, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã gia hạn các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu cho đến ngày 9/7, làm dịu đi nỗi lo về thuế quan có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Giá xăng dầu trong nước diễn biến khó lường

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo phiên điều hành giá xăng dầu ngày 22/5, theo đó, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giảm giá xăng, tăng đồng loạt mặt dầu.

Cụ thể:

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) và xăng E5 RON 92 đồng loạt giảm khoảng 60 đồng, giá bán lẻ đồng loạt suy giảm. Xăng E5RON92 và xăng RON95 đồng loạt giảm 60 đồng/lít so với kỳ trước;

- Giá E5 RON92 bán lẻ ở mức 19.120 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III giá bán lẻ 19.530 đồng/lít;

Giá các mặt hàng dầu lại tăng 90-350 đồng tính theo lít hoặc kg, tuỳ loại. So với cách đây 7 ngày:

- Dầu diesel 0.05S tăng 180 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán lẻ 17.400 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 90 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán lẻ 17.310 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg so với kỳ trước, giá bán lẻ hơn 16.510 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/5/2025 - 21/5/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông; dự trữ dầu thô của Mỹ tăng; thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 15/5/2025 và kỳ điều hành ngày 22/5/2025 là: 75,222 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,271 USD/thùng, tương đương giảm 0,36%); 76,726 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,267 USD/thùng, tương đương giảm 0,35%); 78,916 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,536 USD/thùng, tương đương tăng 0,68%); 80,148 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,035 USD/thùng, tương đương tăng 1,31%); 439,476 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 12,493 USD/tấn, tương đương tăng 2,93%).