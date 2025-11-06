Lễ trao giải báo chí toàn quốc về tam nông dự kiến diễn ra tối 5/12/2025, tường thuật trực tiếp trên VTV

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III - năm 2025 là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc đã góp phần phát triển nông thôn bền vững và nâng cao đời sống người nông dân.

Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

Trọng tâm là chủ đề chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ 4.0 theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Các loại hình báo chí được chấp nhận rất đa dạng: từ ký sự, bút ký, bài phản ánh đến phóng sự truyền hình, phim tài liệu ngắn, câu chuyện phát thanh.

Cơ cấu Giải gồm có: 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích, 10 giải chuyên đề với tổng giá trị giải thưởng lên đến 410 triệu đồng, trong đó hai giải A có giá trị 50 triệu đồng mỗi giải.