Giàu hay nghèo cũng liên quan đến cây trồng trong nhà, trồng 5 loại hoa này, sắc hương rực rỡ, gọi tiền tài về chật két

Hoa giấy

Cây hoa giấy không chỉ nổi bật với vẻ đẹp rực rỡ mà còn mang nhiều ý nghĩa về tài vận và may mắn. Hoa giấy tượng trưng cho lễ kỷ niệm may mắn, sự giàu có, thịnh vượng, đồng thời được xem là biểu tượng cho công việc kinh doanh phát đạt.

Ưu điểm nổi bật của hoa giấy là thời gian ra hoa dài, mỗi đợt kéo dài từ 1 đến 2 tháng, có thể nở hoa hai hoặc ba lần trong năm, nhờ đó gia chủ gần như được thưởng thức sắc hoa suốt nửa năm. Hoa giấy đặc biệt là các màu đỏ và tím mang lại cảm giác vui vẻ, giàu có và thu hút vận khí tốt, tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Ở Việt Nam, hoa giấy được trồng ở cổng, ban công hoặc sân nhà. Hoa giấy không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại tâm trạng tích cực cho gia chủ mỗi khi nhìn ngắm.

Hơn nữa, cây giống hoa giấy có giá thành không cao, dễ trồng, chỉ cần để nơi có nắng, chăm bón phân hữu cơ, giữ đất tơi xốp để rễ phát triển, hoa giấy sẽ ra hoa rực rỡ, mang lại tài lộc, may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Nếu bạn muốn kết hợp yếu tố phong thủy và thẩm mỹ, hoa giấy chính là lựa chọn lý tưởng: vừa đẹp mắt, dễ chăm, vừa tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng lâu dài.

Hoa hợp hoan

Hoa hợp hoan là biểu tượng của gia đình hòa thuận, hạnh phúc và sự gắn bó bền chặt giữa vợ chồng. Những bông hoa nhung rực rỡ, với đủ sắc đỏ, vàng và hồng, không chỉ làm sáng bừng không gian sống mà còn mang đến cảm giác vui tươi, lễ hội cho căn nhà.

Sắc màu tươi sáng cùng hương thơm nhẹ nhàng của hoa hợp hoan giúp xoa dịu căng thẳng, giảm stress và cải thiện giấc ngủ, khiến tinh thần của cả gia đình luôn thư thái, dễ chịu.

Không chỉ đẹp và có ý nghĩa, hoa hợp hoan còn rất dễ trồng và chăm sóc. Bạn có thể bắt đầu từ cây giống nhỏ, vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ dàng chăm sóc, hoặc trồng trong chậu đặt trên ban công, sân thượng vẫn rất thích hợp và mang lại vẻ đẹp sinh động.

Hoa hợp hoan ưa môi trường ấm áp và nhiều ánh sáng, nên cần tránh trồng ở nơi râm mát, nếu không cây sẽ khó nở hoa. Cây cũng thích đất hơi chua; bạn có thể bón thêm phân cừu lên men để giúp đất thêm màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng và ra hoa rực rỡ.

Trồng hoa hợp hoan trong sân nhà hay trên ban công không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hoa tượng trưng cho hôn nhân hòa thuận, gia đình hạnh phúc, và thậm chí còn góp phần thu hút may mắn, năng lượng tích cực, giúp các thành viên trong gia đình luôn gắn kết và bình an.

Cây hoàng dương

Nhiều người trồng cây hoàng dương trong nhà vì chúng được mệnh danh là "quý ông giữa các loài cây" và có mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Tuy nhiên, do cây hoàng dương sinh trưởng rất chậm nên giá thành cũng rất cao.

Giá cây hoàng dương giống không đắt, vì vậy nếu bạn muốn trồng cây hoàng dương tại nhà, bạn có thể mua cây giống non về trồng tại nhà.

Tuy nhiên, hầu hết những người có thể trồng cây hoàng dương thành bonsai đều là người giàu có bởi vì bản thân cây hoàng dương rất đắt đỏ, giá thành của cây bonsai còn cao hơn nữa. Do đó, nếu bạn yêu thích cây hoàng dương, bạn có thể trồng nó từ cây con và tạo thành một cây bonsai đẹp.

Hoàng dương ưa đất hơi chua, vì vậy khi trồng hoàng dương, nên sử dụng hỗn hợp đất giàu dinh dưỡng. Bạn cũng có thể bổ sung phân bón bánh lên men, không chỉ giúp tăng độ phì nhiêu mà còn giúp rễ cây phát triển nhanh hơn. Phân bón này cũng dịu nhẹ, không làm cháy rễ.

Cây này cũng ưa môi trường ấm áp và nắng, nên cần được tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Khi còn là cây con, nên giữ cây trong nhà vào mùa đông. Sau khi cây phát triển thành cây bonsai lớn, có thể chăm sóc đúng cách.

Hoa bằng lăng

Hoa bằng lăng là loài hoa được nhiều gia đình yêu thích trồng làm cây xanh ngoài trời hoặc làm cây cảnh trên ban công. Điểm đặc biệt của hoa bằng lăng là thời gian nở hoa kéo dài, có thể lên tới khoảng 100 ngày, mang đến vẻ đẹp rực rỡ suốt nhiều tuần liền. Khi nở, hoa có màu đỏ tươi rực rỡ, tạo không khí vui tươi, lễ hội cho cả không gian sống.



Ngoài vẻ đẹp, hoa bằng lăng còn mang ý nghĩa phong thủy cao quý. Chữ “Bằng Lăng” gợi liên tưởng đến sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng, khiến nhiều gia đình lựa chọn trồng cây này như một biểu tượng của may mắn và sự thịnh vượng. Có câu nói: “Nhà có hoa bằng lăng thì sẽ có tài lộc, thịnh vượng”, càng làm tăng giá trị phong thủy của loài cây này.

Về chăm sóc, bằng lăng là cây thân gỗ ưa nắng, nên cần trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ. Việc quản lý và chăm sóc cây tương đối đơn giản: cây giống chỉ cần bón phân đạm, lân, kali định kỳ, pha loãng để thúc đẩy cây sinh trưởng mạnh và ra hoa đẹp. Ngoài ra, bằng lăng còn có thể trồng trong sân vườn hoặc chậu ban công, vừa làm đẹp không gian, vừa tăng cường năng lượng phong thủy tốt lành cho gia đình

Cây mộc hương

Hoa mộc hương là loài cây được nhiều gia đình ưa chuộng, không chỉ vì vẻ đẹp thanh lịch mà còn vì hương thơm ngọt ngào, dễ chịu, tạo cảm giác thư thái cho con người. Hương hoa mộc hương còn có thể được sử dụng chế biến thành nhiều món ăn và thức uống bổ dưỡng như bánh hoa mộc, rượu hoa mộc, trà hoa mộc, mang lại lợi ích cho sức khỏe và tinh thần.

Về ý nghĩa phong thủy, hoa mộc hương mang dấu ấn tài lộc và thịnh vượng. Nhiều người tin rằng trồng cây mộc hương trong nhà sẽ góp phần thu hút may mắn, tiền tài và sự sung túc. Chính vì thế, không ít gia đình trồng hai cây hoa mộc hương trong sân, vừa đẹp mắt vừa có giá trị phong thủy cao.

Về điều kiện sinh trưởng, hoa mộc hương đặc biệt ưa ánh sáng mặt trời, nên cần trồng ở nơi có nhiều nắng để cây ra hoa tốt. Cây cũng ưa đất hơi chua, vì vậy khi trồng trong chậu, nên dùng đất giàu mùn lá hoặc đất than bùn.

Để tăng độ phì nhiêu cho đất, bạn có thể bổ sung phân hữu cơ lên men như phân bánh hay phân cừu, vừa giúp đất tơi xốp, thoáng khí, vừa màu mỡ, nhưng vẫn an toàn, không gây cháy rễ.

Khi bón phân cho hoa mộc hương, nên dùng nước phân bón lên men và tránh nước có tính kiềm để lá không bị vàng và rụng. Có thể thêm sắt sunfat vào nước hoặc vào phân bón lên men, tạo thành dung dịch bón phèn, vừa giúp lá cây xanh tốt, vừa thúc đẩy cây ra hoa đẹp và thơm nồng.

Trồng hoa mộc hương không chỉ làm đẹp không gian sống, tạo hương thơm dễ chịu, mà còn mang ý nghĩa tài lộc, may mắn và sức khỏe, trở thành lựa chọn hoàn hảo cho sân vườn hoặc ban công của gia đình.