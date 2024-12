Giới trẻ Sài Gòn háo hức trong ngày trở lại của lễ hội Saigon Urban Street

Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên - Saigon Urban Street Fest trở lại đầy ấn tượng với một điểm nhấn không thể bỏ qua - artLIVE Graffiti Championship 2024 trong ba ngày từ ngày 6, 7 và 8/12 tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, mang đến một không gian đa sắc màu và cá tính dành cho các bạn trẻ yêu mến nghệ thuật đường phố.

Nhiều khách Tây ghé các gian hàng tại lễ hội Saigon Urban Street. Ảnh: M.T

Saigon Urban Street Fest năm thứ hai mang chủ đề "Be Love Be Free"

Nhằm mục tiêu hướng giới trẻ đến với lối sống hiện đại, tự do, Saigon Urban Street Fest by artLIVE năm thứ hai với chủ đề "Be Love Be Free", mang đến một không gian nghệ thuật đường phố đầy phóng khoáng và sáng tạo. Chủ đề khuyến khích giới trẻ thể hiện cá tính độc đáo của mình, tự do bứt phá mọi giới hạn từ suy tưởng đến hành động. Đây cũng chính là thông điệp mạnh mẽ của sự kiện: Hãy yêu thương, hãy tự do, hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc và thêm yêu hơn mảnh đất mình trú ngụ.

Mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại Saigon Urban Street Fest đều mang hơi thở, tinh thần giao thoa cũ - mới. Ở đó có sự phá cách, nghịch ngợm và quậy phá của văn hóa đường phố, nhưng mỗi yếu tố đều được hiển hiện dưới góc độ nghệ thuật một cách đẹp đẽ và thuần khiết.

Dàn giám khảo và ban tổ chức cuộc thi Graffiti Championship

Tại sự kiện, các bạn trẻ sẽ tha hồ trải nghiệm không gian nghệ thuật đường phố gồm nhiều hoạt động hấp dẫn tại các khu vực. Trong đó có thử thách random dance, giải mã các mảnh ghép với cơ hội mở "blind box", tham gia workshop tự tay trang trí cây tùng Noel (Dootree); trải nghiệm làm thức uống dịp Christmas và mocktail trên nền cà phê cold brew; học cách làm cà phê trứng và trang trí nón lá truyền thống. Bạn trẻ có thể thưởng thức các món ẩm thực mùa lễ hội và phong cách thời trang cho giới trẻ.

Bên cạnh đó còn có một loạt hoạt động nghệ thuật đậm chất đường phố từ nhạc sống, breaking dance, street dance, random dance và đặc biệt là sự xuất hiện của Rosie Band, HMC, Joker Kid....

CEO ArtLive Trang Dương chia sẻ về nét mới của cuộc thi năm nay

Cuối cùng là khu vực tranh tài của Top 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi artLIVE Graffiti Championship và trưng bày các tác phẩm dự thi ấn tượng.

Khách tham dự có thể chụp hình check in với poster phim Chị dâu vào 17h-19h ngày 7/12 để có cơ hội nhận vé xem premiere phim Chị dâu, số lượng chỉ 5 cặp vé dành cho 5 bạn may mắn nhất.

Tìm kiếm quán quân cuộc thi artLIVE Graffiti Championship 2024

Giới trẻ có thể thưởng thức ẩm thực đường phố giữa Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Sau sự kiện khởi động Young Fest . Non-toxic do artLIVE kết hợp với Aeon Mall Tân Phú Celadon tổ chức vào ngày 2-3/11 vừa qua, ban tổ chức đã chọn ra được Top 5 thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết. Top 5 gồm: Tống Minh Khoa, Nguyễn Công Danh, Lưu Đoàn Duy Linh, Phan Vũ Minh Trí và Nguyễn Văn Ngọc Đức.

Vòng chung kết artLIVE Graffiti Championship 2024 sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Saigon Urban Street Fest by artLIVE 2024 ngay trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn vào ngày 6-8/12 để tìm ra vị trí quán quân của cuộc thi.

Giám khảo artLIVE Graffiti Championship 2024 Khang Huỳnh chia sẻ: "Sau khi trao đổi về thông tin cũng như mục đích của cuộc thi, Khang cảm thấy rất vui và hào hứng. Như mọi người cũng biết, graffiti hiện tại ở Việt Nam qua các mặt báo chỉ là những hình ảnh tiêu cực, thì cuộc thi này như một điểm sáng để mọi người có thể thấy được graffiti còn có những mặt khác và những bạn trẻ đang hoạt động tích cực ở những mặt đó xứng đáng được nhìn nhận tích cực.

Bên cạnh những nhìn nhận bên ngoài, Khang nghĩ rằng cuộc thi cũng là cơ hội để các bạn trẻ có thể vừa trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ của bản thân, giao lưu cũng như cọ xát với các bạn khác; vừa trình diễn bản thân để tiếp cận với các cơ hội công việc".