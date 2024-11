Quẩy hết mình tại lễ hội nghệ thuật đường phố miễn phí dành cho giới trẻ

Thí sinh tham dự cuộc thi vẽ graffiti tối 2/11 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú Celadon. Ảnh: ArtLive

Saigon Urban Street Fest quay trở lại năm thứ hai với chủ đề "Be Love Be Free", mang đến một không gian nghệ thuật đường phố đầy phóng khoáng và sáng tạo.

Với 'Be Love Be Free', sự kiện tạo ra một sân chơi không chỉ dành cho những nghệ sĩ đường phố mà còn là nơi gặp gỡ của tất cả những ai yêu thích sự tự do và đam mê nghệ thuật. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ của sự kiện: Hãy yêu thương, hãy tự do, và hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc.

Các nghệ sĩ

Khởi động Saigon Urban Street Fest với Young Feast . Non-toxic

Để "làm nóng" trước cho Saigon Urban Street Fest, artLIVE tổ chức lễ hội Young Feast . Non-toxic với hàng loạt hoạt động street art dành cho giới trẻ và các gia đình sẽ diễn ra từ 16h đến 21h trong 2 ngày 2-3/11 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú Celadon.

Young Feast . Non-toxic - tên chủ đề lễ hội được lấy cảm hứng từ Non-toxic là một giá trị cốt lõi của phong cách sống xanh (Green Lifestyle) tạo nên một đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc. Non-toxic trong tư duy lẫn trong đời sống thông qua việc tăng cường thể chất cũng như nâng cao sức khỏe tinh thần: Không suy nghĩ độc hại, sử dụng sản phẩm không độc hại, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ thân thiện môi trường…

Lễ hội đường phố Saigon Urban Street Fest lần 1 tổ chức thành công, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài tại Bưu điện TP

Lần đầu tiên, các nghệ sĩ graffiti có một "đấu trường" riêng để thể hiện khả năng của mình. Young Feast . Non-toxic sẽ là nơi tranh tài của Top 15, biến những mảng tường garage Aeon Mall Tân Phú Celadon thành không gian graffiti khổng lồ. Và ở đây cũng là nơi chọn ra Top 5 nghệ sĩ graffiti tài năng bước vào vòng thi chung kết AGC ở Saigon Urban Street Fest by artLIVE 2024 diễn ra ngày 6,7 và 8 tháng 12 tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn.

Trên sân khấu Street Style, khán giả trẻ tận hưởng âm nhạc bùng cháy từ band rock The Black Roses, nhóm nhảy đường phố Kallus, và DJ Light Huy.

Trình diễn trượt ván

Thí sinh bên tác phẩm dự thi của mình

Sân chơi Young Feast . Non-toxic

Bên cạnh đó, lần đầu tiên, các bạn trẻ được trải nghiệm không gian trượt ván, trượt patin và chơi BMX ngoài trời cực độc đáo ngay trên sân thượng của trung tâm thương mại.

Ngoài ra còn có các hoạt động như thưởng thức ẩm thực từ các thương hiệu nổi tiếng; tham gia workshop và trổ tài khéo tay làm nến, trang trí túi tote, xỏ vòng xinh xắn cùng Datelight; trang trí nón lá với Workshop 101; tự làm tranh khảm mosaic dưới sự hướng dẫn của Quỳnh Workshop; trang trí chậu cảnh terrarium cùng 9X Garden…

Thưởng thức món ăn đường phố

Khi nói về cảm nghĩ của cuộc thi, anh Khang Huỳnh - Giám khảo artLIVE Graffiti Championship 2024 chia sẻ: "Sau khi trao đổi về thông tin cũng như mục đích của cuộc thi Khang cảm thấy rất vui và hào hứng. Như mọi người cũng biết, graffiti hiện tại ở Việt Nam qua các mặt báo chỉ là những hình ảnh tiêu cực, thì cuộc thi này như một điểm sáng để mọi người có thể thấy được graffiti còn có những mặt khác mà những bạn trẻ đang hoạt động tích cực ở những mặt đó xứng đáng được nhìn nhận tích cực.

Bên cạnh những nhìn nhận bên ngoài, Khang nghĩ rằng cuộc thi cũng là cơ hội để các bạn trẻ có thể vừa trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ của bản thân, giao lưu cũng như cọ xát với các bạn khác; vừa trình diễn bản thân để tiếp cận với các cơ hội công việc".