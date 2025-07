UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo trình HĐND TP về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2025.



Báo cáo cho thấy, các cơ quan chức năng của TP đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả cụ thể trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.



Tăng cường thanh tra, siết chặt kỷ cương



Trong 6 tháng đầu năm, toàn TP Hà Nội thực hiện tổng cộng 255 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 142 cuộc theo kế hoạch và 113 cuộc đột xuất. Ngoài ra, có 131 cuộc được triển khai từ kỳ trước chuyển sang.



Kết quả, đã có 133 cuộc thanh tra được ban hành kết luận, phát hiện vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực: Giao thông, trật tự xây dựng, tài chính, đất đai, với tổng giá trị vi phạm hơn 3,4 tỷ đồng.



Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Từ các cuộc thanh tra này, UBND TP Hà Nội kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng, xử lý kinh tế khác hơn 2,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức và 144 cá nhân và không có kiến nghị xử lý hình sự.



Cùng với đó, có 1.240 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được triển khai, phát hiện 616 tổ chức và 1.632 cá nhân vi phạm, tổng số tiền vi phạm hơn 5,4 tỷ đồng. Đã ban hành 2.446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 16,4 tỷ đồng, có chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Tuy nhiên, trong kỳ vẫn chưa có vụ việc nào bị khởi tố hình sự từ kết quả thanh tra.



UBND TP cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm siết chặt công tác kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra và công tác PCTN; thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc xử lý các dự án, vụ việc liên quan đến đất đai, kết luận thanh tra, bản án kéo dài.



Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, thu hồi tài sản tham nhũng

UBND TP Hà Nội xác định rõ vai trò chỉ đạo, điều hành là yếu tố then chốt trong PCTN. Trong 6 tháng qua, đã có 24 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính do có hành vi tham nhũng, tiêu cực.



Trong đó, có 17 trường hợp bị buộc thôi việc, 5 trường hợp bị cảnh cáo và 2 trường hợp bị khiển trách. Đồng thời, 17 người bị xử lý kỷ luật Đảng, trong đó có tới 14 người bị khai trừ khỏi Đảng.



24 trường bị xử lý kỷ luật hành chính do có hành vi tham nhũng, tiêu cực này có 1 viên chức, 1 công chức xã bị khiển trách; 1 công chức, 3 viên chức, 1 công chức xã bị cảnh cáo; 1 cán bộ, 1 công chức, 12 viên chức, 1 công chức xã, 2 hợp đồng lao động bị buộc thôi việc.



Ngoài ra, hiện có 6 trường hợp đang bị tạm giam, chờ kết luận điều tra của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, chưa xem xét xử lý kỷ luật.

Cũng theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng qua, Công an TP Hà Nội thụ lý tổng cộng 102 vụ với 184 bị can liên quan đến các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, có 30 vụ với 60 bị can khởi tố mới trong kỳ. Kết quả điều tra đã kết thúc 61 vụ, chuyển Viện Kiểm sát xử lý 136 bị can. Đang điều tra 35 vụ 39 bị can. Tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt được xác định lên tới gần 75 tỷ đồng, trong đó mới thu hồi được khoảng 28,8 tỷ đồng.



Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng đã thụ lý 96 vụ với 257 bị can, đã giải quyết 93 vụ, truy tố 221 bị can.

UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra gắn với kết quả xử lý thực tế, không để “giám sát hình thức”, chỉ dừng lại ở kiến nghị. Các biện pháp kiểm soát quyền lực, minh bạch tài sản, phòng ngừa xung đột lợi ích, giám sát tài sản cán bộ... cũng sẽ được triển khai đồng bộ, tạo dựng môi trường quản trị liêm chính, hiệu quả.