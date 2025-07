Ngày 10/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại một số địa bàn.



6 phường, xã của Hà Nội phải xử lý dứt điểm vi phạm

Trước đó, Công an TP Hà Nội có báo cáo gửi UBND TP về kết quả kiểm tra liên quan đến các vi phạm. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã đồng ý với các đề xuất xử lý nêu trong báo cáo.

Theo đó, UBND các phường, xã: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo nội dung phản ánh của báo chí và kết quả kiểm tra từ phía công an.

UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại phường Định Công, TP Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cũng đã giao UBND phường Định Công khẩn trương kiểm tra, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến thông tin san lấp ao hồ, xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất nông nghiệp tại phường Định Công.

Theo thông tin phản ánh, trên địa bàn phường Định Công đang xuất hiện tình trạng san lấp ao hồ và xây dựng nhiều công trình có dấu hiệu trái phép trên đất công, đất nông nghiệp như nhà xưởng, kho bãi, bãi trông giữ xe… Thậm chí, một số hồ lớn còn bị "biến hóa" thành điểm câu cá có thu phí.

Theo các phản ánh, phường Định Công được đánh giá là một trong những điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng và đất đai. Tình trạng san lấp ao hồ bằng rác thải xây dựng diễn ra phổ biến, không chỉ làm mất đi những "lá phổi xanh" của khu vực mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước và không khí.

Việc lấn chiếm ao hồ tại Định Công đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, biến những diện tích mặt nước vốn có vai trò điều hòa không khí, cảnh quan đô thị thành những bãi rác và công trình xây dựng trái phép.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ xã phường buông lỏng quản lý đất đai

Ngày 8/7, UBND TP Hà Nội có công văn về việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.



Theo đó, UBND TP giao UBND cấp xã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, yêu cầu UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn phụ trách.



UBND cấp xã cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm; kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng; rà soát các công trình vi phạm tồn đọng, tiếp tục xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.



Công an TP Hà Nội được giao phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng; chỉ đạo Công an cấp xã nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh, báo cáo các vi phạm trật tự xây dựng; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Tố tụng hình sự; thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND Thành phố giao.