Hà Nội FC sẽ “lật đổ” Thép xanh Nam Định trong trường hợp nào?

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết, dự kiến mỗi xã mới sẽ có 30 - 40 công an xã, ở địa bàn đặc biệt Hà Nội, TP.HCM có thể 50 - 60 cán bộ công an. Số lượng điều tra viên tương ứng từ 6 - 7 hoặc 8 - 10 điều tra viên.