Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh ấn tượng khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi

Sau 2 ngày mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), chiều nay (30/9), nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã bị "tê liệt" trong tình trạng ngập nặng. Nhiều phụ huynh rất vất vả đón con về sau giờ tan trường. Do vậy, một số trường học quyết định tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại.



Trong thông báo chia sẻ trên fanpage, Trường Marie Curie cho biết: "Nhà trường không để học sinh và tất cả mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí. Các nhà bếp của trường, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9".

Ai cũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào về quyết định này của lãnh đạo nhà trường.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie xác nhận: Đã có 150 học sinh đã ở lại trường ăn bữa tối miễn phí tại trường. Phụ huynh và các thầy cô giáo đã ở lại trường để phục vụ các em.

"Đêm có chăn ấm, đệm êm… vui như Tết. Trẻ con vui, bố mẹ yên tâm, thầy Khang chỉ mong như vậy", thầy Nguyễn Xuân Khang bày tỏ.

Có khoảng 150 học sinh đã ở lại trường ăn bữa tối miễn phí. Ảnh: NTCC

Giáo viên ở lại trường phục vụ các em. Ảnh: NTCC

Mặc dù trong khó khăn nhưng thầy cô, học sinh động viên nhau "vui như Tết". Ảnh: NTCC

Nhiều món ăn được phục vụ học sinh. Ảnh: NTCC

Được biết, ngoài Trường Marie Curie còn có một số trường khác cũng tạo điều kiện cho học sinh trường ăn, ngủ tại trường.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy, cũng thông báo: Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đến đón con vào thời điểm phù hợp (phụ huynh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm). Xe ô tô trường (toàn tuyến) không thể hoạt động đón trả học sinh trong chiều nay vì lý do an toàn.

Nhà trường cho biết thêm hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh: "Nhà trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho các con ở lại trường như bữa ăn bán trú, các con ăn tại nhà ăn từ 18h. Phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh trong chiều và tối nay, các con ở lại trường cũng sẽ có thầy cô giáo trông coi đảm bảo an toàn như ở nhà.

Học sinh ở lại qua đêm, sáng mai trường sẽ hỗ trợ ăn sáng để đảm bảo sức khoẻ. Nhà trường thấu hiểu sự vất vả của toàn thể cha mẹ học sinh trong tình hình này. Mong quý phụ huynh yên tâm, các con sẽ được chăm lo an toàn, chu đáo như ở nhà. Xin cảm ơn sự phối hợp của các gia đình trong tình huống đặc biệt này".

Được biết, có hơn 960 phụ huynh đăng ký cho con ở lại, chiếm khoảng 50% học sinh toàn trường.

Học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm vui vẻ ăn tối tại trường. Ảnh: FPNT

Nhiều món ăn ngon được phục vụ. Ảh: FPNT

Ngoài ra, Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, phường Cầu Giấy cũng thông báo cho học sinh ăn tối ở trường, trông giữ muộn miễn phí nếu phụ huynh không thể đón kịp. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Từ Liêm thông báo phụ huynh chủ động đón con từ 15h, xe đón trả học sinh của trường chạy cùng giờ. Tuy nhiên, với những tuyến ngập cục bộ, xe không di chuyển được, nhà trường tổ chức cho học sinh ở lại để đảm bảo an toàn.

"Bữa tối ngày 30/9 và sáng 1/10 sẽ được phục vụ như tiêu chuẩn bán trú. Thầy cô quản lý học sinh xuyên suốt chiều, tối và qua đêm", nhà trường thông tin.

