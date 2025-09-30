Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 19:21 GMT+7

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh ấn tượng khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi

Tào Nga Thứ ba, ngày 30/09/2025 19:21 GMT+7
"Không để học sinh bị đói, rét vì không về nhà được, trường cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh", những dòng tin nhắn của nhà trường khiến phụ huynh ấm lòng trong ngày mưa ngập ở Hà Nội.
Sau 2 ngày mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), chiều nay (30/9), nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã bị "tê liệt" trong tình trạng ngập nặng. Nhiều phụ huynh rất vất vả đón con về sau giờ tan trường. Do vậy, một số trường học quyết định tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại.

Trong thông báo chia sẻ trên fanpage, Trường Marie Curie cho biết: "Nhà trường không để học sinh và tất cả mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí. Các nhà bếp của trường, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9".

Ai cũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào về quyết định này của lãnh đạo nhà trường.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie xác nhận: Đã có 150 học sinh đã ở lại trường ăn bữa tối miễn phí tại trường. Phụ huynh và các thầy cô giáo đã ở lại trường để phục vụ các em.

"Đêm có chăn ấm, đệm êm… vui như Tết. Trẻ con vui, bố mẹ yên tâm, thầy Khang chỉ mong như vậy", thầy Nguyễn Xuân Khang bày tỏ.

Có khoảng 150 học sinh đã ở lại trường ăn bữa tối miễn phí. Ảnh: NTCC
Giáo viên ở lại trường phục vụ các em. Ảnh: NTCC
Mặc dù trong khó khăn nhưng thầy cô, học sinh động viên nhau "vui như Tết". Ảnh: NTCC
Nhiều món ăn được phục vụ học sinh. Ảnh: NTCC

Được biết, ngoài Trường Marie Curie còn có một số trường khác cũng tạo điều kiện cho học sinh trường ăn, ngủ tại trường.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy, cũng thông báo: Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đến đón con vào thời điểm phù hợp (phụ huynh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm). Xe ô tô trường (toàn tuyến) không thể hoạt động đón trả học sinh trong chiều nay vì lý do an toàn.

Nhà trường cho biết thêm hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh: "Nhà trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho các con ở lại trường như bữa ăn bán trú, các con ăn tại nhà ăn từ 18h. Phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh trong chiều và tối nay, các con ở lại trường cũng sẽ có thầy cô giáo trông coi đảm bảo an toàn như ở nhà.

Học sinh ở lại qua đêm, sáng mai trường sẽ hỗ trợ ăn sáng để đảm bảo sức khoẻ. Nhà trường thấu hiểu sự vất vả của toàn thể cha mẹ học sinh trong tình hình này. Mong quý phụ huynh yên tâm, các con sẽ được chăm lo an toàn, chu đáo như ở nhà. Xin cảm ơn sự phối hợp của các gia đình trong tình huống đặc biệt này".

Được biết, có hơn 960 phụ huynh đăng ký cho con ở lại, chiếm khoảng 50% học sinh toàn trường.

Học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm vui vẻ ăn tối tại trường. Ảnh: FPNT
Nhiều món ăn ngon được phục vụ. Ảh: FPNT

Ngoài ra, Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, phường Cầu Giấy cũng thông báo cho học sinh ăn tối ở trường, trông giữ muộn miễn phí nếu phụ huynh không thể đón kịp. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Từ Liêm thông báo phụ huynh chủ động đón con từ 15h, xe đón trả học sinh của trường chạy cùng giờ. Tuy nhiên, với những tuyến ngập cục bộ, xe không di chuyển được, nhà trường tổ chức cho học sinh ở lại để đảm bảo an toàn.

"Bữa tối ngày 30/9 và sáng 1/10 sẽ được phục vụ như tiêu chuẩn bán trú. Thầy cô quản lý học sinh xuyên suốt chiều, tối và qua đêm", nhà trường thông tin.

9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại

Một chàng trai Hà thành đã mạnh dạn đưa trò chơi “lái xe công trường” từ miền Nam ra Bắc, giúp giới trẻ giảm bớt thời gian dán mắt vào màn hình điện thoại.

Bánh trung thu handmade hình con vật hút khách mùa trăng rằm

Xã hội
Bánh trung thu handmade hình con vật hút khách mùa trăng rằm

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như "ngôi sao"

Xã hội
Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như 'ngôi sao'

Hà Nội ngập nặng do mưa xối xả: Xe quân đội đưa học sinh ra khỏi trường, Sở GDĐT chỉ đạo gì?

Xã hội
Hà Nội ngập nặng do mưa xối xả: Xe quân đội đưa học sinh ra khỏi trường, Sở GDĐT chỉ đạo gì?

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau “tuýt còi” Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái

Xã hội
Sở GDĐT tỉnh Cà Mau “tuýt còi” Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: 'Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?'
Xã hội

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: "Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?"

Xã hội

Nhiều phụ huynh bức xúc vì học sinh không được nghỉ học dù mưa trắng trời từ sáng sớm, việc di chuyển đến trường hết sức nguy hiểm.

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?
Thể thao

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

Thể thao

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?; Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình; Ronaldo bị Kante “ngó lơ”; HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân; Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%
Pháp luật

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%

Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc kết nối nhạc, 4 đối tượng đã dùng ly thủy tinh đánh người gây thương tích 29%. Các đối tượng này vừa bị công an bắt tạm giam.

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước
Nhà đất

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Nhà đất

Ảnh hưởng từ cơn bão BUALOI (bão số 10), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền kể từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, hầm chung cư biến thành “bể chứa khổng lồ”.

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'
Thế giới

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ, khẳng định Moscow đang “chiến thắng” tại Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này giành thêm lãnh thổ trọng yếu ở tỉnh Donetsk, theo Sky News.

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp
Doanh nghiệp

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp

Doanh nghiệp

Sau gần 6 tháng triển khai, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025. Đây là chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh các trường trung học phổ thông cùng với sự hỗ trợ của Công Ty TNHH Giáo dục hướng nghiệp và Phát triển nghề nghiệp hành trình (“SIF Career”).

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (30/9), tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy vụ sạt lở nghiêm trọng với khối lượng nước, bùn, đất khổng lồ từ trên núi cao tràn xuống gây ra lũ quét, vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, sự nghiệp, tài lộc và vận mệnh của 3 con giáp này sẽ được nâng tầm toàn diện và cuộc sống sẽ ngày càng suôn sẻ, sung túc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 30/9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị 'thổi' lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị "thổi" lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ

Tin tức

Tổng Bí thư khẳng định nguyên tắc nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, ông cảnh báo không được để xảy ra tình trạng tư nhân hóa đất đai.

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí
Kinh tế

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí

Kinh tế

Cục Đường bộ cho biết, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1 - 2%), nên gây tốn kém cho doanh nghiệp.

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng
Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng

Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai đang hướng tới giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GRDP vượt 1,2 triệu tỷ đồng, kinh tế số chiếm trên 30%, đô thị hóa đạt 55%, tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình
Văn hóa - Giải trí

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “One Battle After Another” do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện và Leonardo DiCaprio thủ vai chính đã đạt doanh thu toàn cầu gần 50 triệu USD sau tuần đầu công chiếu

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá
Nhà nông

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông

Huế năm nào cũng có vài cơn lũ. Nước lũ ở Huế nhanh lên và cũng nhanh xuống. Với những ai sống bên vùng chân phá Tam Giang, hẳn là năm nào cũng trải qua một vài đợt lũ lụt. Mùa lũ lụt ở Huế tất nhiên sẽ hằn thêm nhiều lo âu về đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng, nhưng cũng là cơ hội để ngư dân tăng thu nhập, bởi mỗi mùa con nước lên sẽ mang theo nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Pháp luật

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú tại thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn)

'Nước mắm nhà ăn' màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen
Nhà nông

"Nước mắm nhà ăn" màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen

Nhà nông

Ông Nguyễn Đức Hùng, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An (trước đây là xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) có hơn 10 năm làm nước mắm truyền thống từ cá cơm màu cánh gián. Sản phẩm "Nước mắm nhà ăn" của gia đình ông Hùng đạt 3 sao OCOP với thương hiệu nước mắm Hùng Nhật.

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập
Tin tức

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Tin tức

Chiều 30/9, một người đàn ông được phát hiện tử vong trên phố Đinh Núp, phường Yên Hòa, Hà Nội, trong lúc thành phố xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng
Pháp luật

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 11 bị can, trong đó có giám đốc công ty và giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội “Lừa dối khách hàng”, với số tiền thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng.

Cận cảnh sông Tô Lịch nước dâng cao 'kỷ lục', chỉ cách mặt đường vài chục cm
Ảnh

Cận cảnh sông Tô Lịch nước dâng cao "kỷ lục", chỉ cách mặt đường vài chục cm

Ảnh

Chiều 30/9, trận mưa lớn đã đẩy mực nước sông Tô Lịch lên mức "kỷ lục" trong nhiều năm qua. Dọc theo chiều dài hơn 14km, từ Hoàng Quốc Việt tới hạ nguồn, dòng nước chỉ còn cách mặt đường khoảng 40 - 80cm, tạo nên khung cảnh hiếm thấy.

Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính chiến đấu cao
Tin tức

Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính chiến đấu cao

Tin tức

Yêu cầu đặt ra với công tác công an trong tình hình hiện nay có nhiều điểm mới và và Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thể hiện tính chiến đấu cao; đề xuất nhiều chỉ tiêu đặt ra cao hơn so với Quốc hội, Chính phủ giao.

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường
Thế giới

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường

Thế giới

Trung Quốc vừa tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa mới có khả năng gắn phương tiện lượn siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle), với quỹ đạo bay bất thường và được thực hiện công khai, như một thông điệp gửi ra thế giới, Defence đưa tin.

'Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch'
Tin tức

"Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch"

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) kiến nghị công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát do trục lợi, tham nhũng. Trong thời gian qua, những tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba
Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

Thế giới

Chiều 30/9/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba.

Cựu sao HAGL: Điển trai, cao 1m69, là thành viên Becamex TP.HCM
Thể thao

Cựu sao HAGL: Điển trai, cao 1m69, là thành viên Becamex TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ cánh Phan Nhật Thanh Long là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng hiện anh đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM.

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?
Kinh tế

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Kinh tế

Cử tri tại Đà Nẵng kiến nghị việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm còn quá gấp, đề xuất kéo giãn thời gian để tiểu thương làm quen, song Cục Thuế thành phố khẳng định không có thẩm quyền giải quyết.

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
Kinh tế

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Kinh tế

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Frankfurt Main Finance nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội 'siêu già' vào năm 2026
Xã hội

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Xã hội

Singapore ghi nhận dân số tăng nhẹ lên 6,11 triệu người vào giữa năm 2025, nhưng đồng thời đối mặt với thách thức lớn khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tiệm cận mốc "siêu già".

'Mưa đỏ' đại diện Việt Nam tranh giải Oscar
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với PV Dân Việt, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, hội đồng quốc gia đã bỏ phiếu chọn “Mưa đỏ” tranh giải Oscar.

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trí (58 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ, sau khi người này có hành vi quá khích trong lúc bị kiểm tra nồng độ cồn, gây chấn thương cho một thanh niên xung phong (TNXP) đang hỗ trợ lực lượng chức năng.

