Hà Nội: Nhiều địa phương kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Chiều 15/8, hòa chung không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Ông Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm; các nguyên lãnh đạo huyện Gia Lâm (cũ) qua các thời kỳ; lãnh đạo xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc xã; cùng các nguyên lãnh đạo, đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.



Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – một chủ trương đúng đắn, lâu dài, huy động sức mạnh toàn dân trong giữ gìn bình yên cuộc sống.

Khen thưởng cá nhân được tặng thưởng Huy Chương Vì an ninh tổ quốc, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Công an xã Gia Lâm chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chỉ sau hơn một tháng triển khai, lực lượng Công an xã đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Hà biểu dương những thành tích của lực lượng Công an xã, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng xã Gia Lâm an toàn, văn minh, giàu đẹp. Ông khẳng định Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Ông Vũ Tuấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Sở phát biểu tại buổi lễ.

Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; khẳng định vai trò to lớn của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong suốt 20 năm qua.

Trung tá Nguyễn Hữu Tường, Trưởng Công an phường Yên Sở phát biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Công an cấp trên, Công an phường Yên Sở luôn nêu cao tinh thần chủ động, bám sát cơ sở, tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại phường ngày càng lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình tự quản, tổ liên gia, cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.

Lãnh đạo phường Yên Sở tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Trước đó, phường Dương Nội (quận Hà Đông) cũng tổ chức Lễ kỷ niệm. Tại đây, Đại tá Nguyễn Vy Tuệ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Công an nhân dân phường đã chia sẻ những ký ức xúc động về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tiếp thêm động lực cho lực lượng trẻ hôm nay. Ban tổ chức đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này.



Các hoạt động kỷ niệm tại nhiều địa phương không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.