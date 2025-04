Hai diễn viên nữ khiến khán giả bức xúc, đòi quay lưng với phim "Cha tôi người ở lại"

Lên sóng từ tháng 2/2025, bộ phim Cha tôi, người ở lại thu hút khán giả nhờ kịch bản thú vị, giàu tính nhân văn. Phim quy tụ dàn diễn viên có tiếng: NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Kiều Anh, Thu Quỳnh, Trần Nghĩa, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, Thái Vũ…

Tuy nhiên, những tập gần đây, khán giả bắt đầu “than phiền” về kịch bản phim và diễn xuất của một vài diễn viên. Cụ thể, Thu Quỳnh vào vai Liên - mẹ của Nguyên (Trần Nghĩa), cô luôn sống trong sự oán hận, bất mãn với cuộc sống. Liên đã rời bỏ Nguyên nhiều năm, sau khi chồng và con gái riêng qua đời, cô lại bám víu, kiểm soát Nguyên một cách quá đáng khiến con trai ngột ngạt đến mức trầm cảm.

Trong những tập gần đây, khi phát hiện Nguyên nói dối mình, bỏ về Việt Nam sống cùng bố và những người thân, Liên nổi điên, hằn học quát tháo với chồng cũ (NSƯT Bùi Như Lai). Phân cảnh này khiến Thu Quỳnh nhận về không ít bình luận chê bai từ khán giả.

Diễn viên Như Quỳnh trong phim "Cha tôi, người ở lại". (Ảnh: VFC)

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết họ cảm thấy mệt mỏi với lối diễn xuất của Thu Quỳnh vì cô thường xuyên sử dụng các biểu cảm như trợn mắt, nghiến răng, gằn giọng và la hét. Lối diễn của Thu Quỳnh bị không ít khán giả nhận định là “lố”, nhàm chán vì những nét biểu cảm này đã được cô sử dụng trong nhiều bộ phim trước đó.

Thậm chí, một số khán giả còn bày tỏ mong muốn Thu Quỳnh nên tiết chế lại trong việc sử dụng biểu cảm tức giận, bởi những hành động này khiến họ nhớ tới nhân vật My sói của Quỳnh búp bê.

Không riêng Thu Quỳnh, một nữ diễn viên khác cũng đang nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực vì thiết lập nhân vật không phù hợp. Đó là trường hợp nữ diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền với vai nữ chính – An.

Kể từ khi Nguyên và Việt đi du học, An luôn thể hiện sự giận dỗi, xa lánh các anh. Ngay cả khi hai anh đã quay về Việt Nam, nữ chính vẫn tiếp tục bày tỏ sự khó chịu, gắt gỏng khi được quan tâm.

Sự hờn dỗi, khó chịu của nhân vật An đã kéo dài nhiều tập phim, tạo cảm giác ức chế cho người xem. Trên fanpage của bộ phim và các diễn đàn bàn luận về phim, nhiều khán giả cho biết, họ cảm thấy kịch bản phim bắt đầu lê thê, thiếu logic khi nhân vật An được thiết lập như một đứa trẻ khó chiều chuộng dù cô đã bước vào lứa tuổi trưởng thành, đã đi làm và va vấp xã hội.

Việc An luôn bày ra trạng thái cáu giận, xa lánh hai người anh khiến nhân vật này trở thành kẻ thiếu sự đồng cảm, thiếu quan tâm tới hoàn cảnh của những người thân thiết.

Thiết lập nhân vật không phù hợp đã làm giảm sức hút của nhiều bộ phim. Không ít khán giả cho biết họ không còn hào hứng theo dõi bộ phim vì thái độ đỏng đảnh, ích kỷ của nhân vật An và những màn quát tháo, trợn mắt của Thu Quỳnh.

Điều thú vị là trước đó, khi thể hiện phân cảnh đau đớn vì chồng và con gái riêng qua đời, Thu Quỳnh lại được khán giả khen ngợi hết lời vì diễn xuất “như lên đồng”. Còn diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền ở những tập đầu của phim còn được nhận xét là “Đàm Tùng Vận phiên bản Việt” với những phân đoạn thể hiện tình cảm trong trẻo, gắn bó với hai người anh.

Trước phản ứng của khán giả, mới đây, nữ diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đã đăng tải dòng trạng thái khá dài lên trang cá nhân, giải thích về thiết lập tâm lý của nhân vật An.

Ngọc Huyền trong phim "Cha tôi, người ở lại". (Ảnh: VFC)

Cô viết: "Sáu năm trôi qua, hai người anh từng là cả tuổi thơ của cô bỗng trở về, nhưng cô không còn là cô gái nhỏ năm xưa nữa. Cô trở nên lạnh lùng, xa cách như thể giữa họ là cả một khoảng trời không thể lấp đầy. Dù trái tim vẫn thổn thức mỗi khi nhìn thấy họ, vẫn nhớ da diết những kỉ niệm xưa cũ, nhưng cô không dám mở lòng. Nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa khiến cô co mình lại. Cô sợ, nếu một lần nữa họ rời đi thì cô sẽ không thể gượng dậy và mạnh mẽ được thêm nữa. Thế nên, cô chọn khoảng cách như một lớp áo giáp để tự bảo vệ cho trái tim đã từng vụn vỡ của mình.

Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn mong được xoa dịu, được vỗ về và gục đầu vào hai anh để oà khóc như một đứa trẻ. Cô hiểu, nhà là nơi duy nhất mà dù ta đi xa đến đâu, tổn thương nhiều thế nào, vẫn sẽ luôn có một chỗ để quay về".

Chia sẻ của Ngọc Huyền phần nào giúp nhân vật An lấy lại tình cảm từ khán giả. Song, phải tới tập 22 của phim khi Việt phải nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc trầm cảm của Nguyên, An mới phá bỏ sự lạnh lùng, khó chịu để quay lại yêu thương các anh, lúc này nhân vật mới thực sự nhận được thiện cảm.

Dù gặp phải những phản ứng trái chiều, song không thể phủ nhận sức hút của Cha tôi, người ở lại. Trên các diễn đàn phim, người xem để lại nhiều bình luận về tác phẩm, không ít cảnh phim trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả.