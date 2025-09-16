Hải Phòng thúc đẩy giải phóng mặt bằng, bồi thường cho hàng trăm hộ dân

Mới đây, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng đã kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương.

Theo đó, UBND xã Kiến Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, 4 Tổ tuyên truyền, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành kế hoạch.

Vị trí thực hiện dự án. Ảnh: Cổng TTĐT xã Kiến Hưng

Địa phương xác định sẽ thu hồi gần 227 ha, liên quan tới 1.600 hộ, trong đó có 32 hộ có đất ở. Tại thôn Đa Ngư đã hoàn thành chi trả cho 299 hộ với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ngày 15/9/2025. Hải Phòng cũng đang tiếp tục kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và sẽ hoàn thành thông báo thu hồi đất tới các khu vực khác trước ngày 17/9/2025.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố cuối tháng 9/2025. Đồng thời, yêu cầu địa phương khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường, quản lý chặt diện tích đất đã thu hồi, bảo đảm an toàn và tiến độ cho nhà thầu thi công.

Theo tìm hiểu, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) do Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư (đây là công ty con của Vinhomes với tỷ lệ sở hữu hơn 99%) với quy mô gần 227 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 4.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tiến độ triển khai kéo dài trong 5 năm bắt đầu từ quý 2/2025 và hoàn thành vào quý 2/2030.

Mục tiêu của khu công nghiệp Tân Trào là sẽ thu hút đầu tư đa ngành, trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao. Ngoài ra, dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm mới giúp giải quyết được nhu cầu việc làm của người dân.