Theo đó, thành phố thành lập 3 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra theo chế độ định kỳ. Trường hợp cần thiết, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg, triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2025 với chủ đề: "Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên tuyến phố Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Ảnh CTT DT HP.

Đợt kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn diễn ra từ ngày 28/4/2025 đến ngày 15/5/2025. Đối tượng kiểm tra bao gồm Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các quận, huyện, TP.Thủy Nguyên và một số Ban Chỉ đạo liên ngành cấp xã, phường, thị trấn; cùng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Danh sách cơ sở được kiểm tra sẽ do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

Đợt kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo tìm của PV Dân Việt, hiện nay, tại Hải Phòng dịch vụ kinh doanh thức ăn đường phố đang phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều người biết đến Hải Phòng không chỉ nổi tiếng là thành phố Cảng, thành phố hoa phượng đỏ mà là thành phố nổi tiếng về ẩm thực.

Điều này cũng khiến các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền kiểm tra thực trạng tại phố ẩm thực Trần Nhật Duật (phường Cầu Đất, TP Hải Phòng). Ảnh BH.



Thức ăn đường phố có ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi đông dân cư, nơi công cộng. Nơi chế biến thức ăn đường phố thường có diện tích nhỏ hẹp, phần lớn vừa là nhà ở vừa là nơi để kinh doanh, thậm chí một góc vỉa hè cũng có thể trở thành nơi để kinh doanh bày bán thức ăn. Đa số các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không được bố trí theo quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, tức là theo nguyên tắc một chiều mà vừa chế biến, vừa nấu nướng, vừa chia thức ăn…

Do đặc điểm phục vụ ở nơi đông người qua lại như các đầu mối giao thông, chợ, trường học, bệnh viện… nên không khí, môi trường xung quanh quán ăn thường bị nhiễm bụi bẩn, cống rãnh ứ đọng nước bẩn nơi hè phố, rác thải ở các khu chợ, bến tàu, bến xe thường không được giải quyết ngay, đã tạo điều kiện côn trùng gây hại phát triển nhanh dễ gây ô nhiễm thức ăn, nhất là các món ăn chế biến sẵn với khối lượng lớn, thời gian bán ở nhiệt độ bình thường kéo dài....