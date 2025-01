Hải Phòng thêm 2 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng cho biết, với quyết định trên, Hải Phòng đến nay đã có 4 di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Trong đó, 2 di tích được công nhận vào năm 2013 và 2015 lần lượt là Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà và Di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Từ Lương Xâm thờ Đức vương Ngô Quyền, tại phường Nam Hải, quận Hải An (Hải Phòng) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ảnh HP.

Từ Lương Xâm tọa lạc tại làng Lương Xâm, phường Nam Hải, quận Hải An không chỉ là một trong ba “Linh Từ” của quận Hải An, mà còn thuộc vào nhóm “Tứ Linh Từ” nếu xét theo cổ huyện An Dương xưa thờ Đức Vương Ngô Quyền, người lãnh đạo quân và dân Đại Việt đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng bằng chiến thuật đóng cọc gỗ phá thuyền giặc.

Từ Lương Xâm là căn cứ chiến lược quan trọng của ông trong trận chiến trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đánh tan quân xâm lược nhà Nam Hán; đồng thời là nơi thờ tự sau khi ông qua đời và được các vương triều nối tiếp ban 25 đạo sắc chính và hơn 20 sắc phong.

Còn Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc tọa lạc tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy với diện tích rộng lớn khoảng 2,5 ha, khu di tích là nơi thờ phụng 5 vị vua triều Mạc, những người đã định đô tại Thăng Long từ năm 1527 đến 1592.

Các công trình thuộc khu di tích được xây dựng công phu, với những kiến trúc tinh xảo và các hiện vật cổ quý giá. Từ những chiếc chiêng đồng chạm hình ảnh 2 con rồng uy nghiêm, chiếc bình thờ Một Cột, hình ảnh chim hạc cho đến chiếc đại hồng chung nặng 1.527kg…

Điểm độc đáo nhất tại khu di tích tưởng niệm Vương triều nhà Mạc đó là thanh Định Nam Đao bằng sắt có niên đại hơn 500 năm với chiều dài 2,55m, cân nặng 25,6 kg, phần lưỡi đạo dài 95cm. Đây được xem là một biểu tượng của vua Mạc Đăng Dung sử dụng trong các trận chiến lớn nhỏ bảo vệ giang sơn, bờ cõi và bình định thiên hạ.

Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc hiện không chỉ là nơi lưu giữ những di sản văn hóa quý báu của dân tộc mà còn là nơi để du khách tìm hiểu rõ nét hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc ta xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Hải Phòng hiện có tổng cộng 942 di tích, trong đó có 1 di sản thiên nhiên thế giới, 4 di tích quốc gia đặc biệt, 119 di tích quốc gia, 435 di tích thành phố và gần 400 di tích trong danh mục kiểm kê.