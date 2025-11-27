Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong cuộc phục kích gần Nhà Trắng

Các nhà điều tra tại hiện trường vụ xả súng gần Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 26/11/ 2025. Ảnh Getty Images

Cảnh sát cho biết hiện trường vụ án đã được bảo vệ và nghi phạm đang bị giam giữ.

Trợ lý Giám đốc Điều hành Sở Cảnh sát Thủ đô Jeffrey Carroll cho biết cả hai nạn nhân đều trong tình trạng nguy kịch. Ông nói thêm rằng nghi phạm dường như là "một tay súng đơn độc đã giơ súng và phục kích" các lính canh đang thực hiện "cuộc tuần tra có độ hiển thị cao".

Theo CNN, nghi phạm đã tiếp cận các vệ binh và bắn một người ở cự ly gần. Sau đó, nghi phạm được cho là đã bắn một vệ binh khác đang cố gắng ẩn nấp sau một trạm xe buýt.

Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrissey ban đầu viết trên X ngay sau vụ việc rằng các nạn nhân là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang và đã tử vong do vết thương. Sau đó, ông làm rõ rằng ông "đang nhận được những báo cáo trái chiều" về tình trạng của họ.

Tổng thống Donald Trump lên án vụ xả súng trên Truth Social, đồng thời cảnh báo kẻ thủ ác sẽ phải trả giá đắt.

Phó Tổng thống JD Vance kêu gọi công chúng cầu nguyện cho các nạn nhân. "Tôi nghĩ đây là lời nhắc nhở đau buồn rằng những người lính, dù là quân nhân tại ngũ, quân dự bị hay Vệ binh Quốc gia, đều là thanh kiếm và lá chắn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ", ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết sau vụ xả súng rằng 500 Vệ binh Quốc gia sẽ tham gia cùng 2.500 quân hiện đang đồn trú tại DC.

Đầu năm nay, ông Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C. và các trung tâm đô thị khác như một phần trong chiến dịch mà ông mô tả là trấn áp tội phạm tràn lan tại các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành. Đảng Dân chủ lên án động thái này là lạm quyền và đã đệ đơn kiện, dẫn đến việc tòa án tạm thời chặn một số đợt triển khai.

Tháng trước, các cuộc tuần hành 'No Kings' quy mô lớn đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ để phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp và việc ông sử dụng Vệ binh Quốc gia.