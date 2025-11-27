Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 27/11/2025 15:15 GMT+7

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong cuộc phục kích gần Nhà Trắng

Thứ năm, ngày 27/11/2025 15:15 GMT+7
Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn gần Nhà Trắng ở Washington, DC.
Các nhà điều tra tại hiện trường vụ xả súng gần Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 26/11/ 2025. Ảnh Getty Images

Cảnh sát cho biết hiện trường vụ án đã được bảo vệ và nghi phạm đang bị giam giữ.

Trợ lý Giám đốc Điều hành Sở Cảnh sát Thủ đô Jeffrey Carroll cho biết cả hai nạn nhân đều trong tình trạng nguy kịch. Ông nói thêm rằng nghi phạm dường như là "một tay súng đơn độc đã giơ súng và phục kích" các lính canh đang thực hiện "cuộc tuần tra có độ hiển thị cao".

Theo CNN, nghi phạm đã tiếp cận các vệ binh và bắn một người ở cự ly gần. Sau đó, nghi phạm được cho là đã bắn một vệ binh khác đang cố gắng ẩn nấp sau một trạm xe buýt.

Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrissey ban đầu viết trên X ngay sau vụ việc rằng các nạn nhân là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang và đã tử vong do vết thương. Sau đó, ông làm rõ rằng ông "đang nhận được những báo cáo trái chiều" về tình trạng của họ.

Tổng thống Donald Trump lên án vụ xả súng trên Truth Social, đồng thời cảnh báo kẻ thủ ác sẽ phải trả giá đắt.

Phó Tổng thống JD Vance kêu gọi công chúng cầu nguyện cho các nạn nhân. "Tôi nghĩ đây là lời nhắc nhở đau buồn rằng những người lính, dù là quân nhân tại ngũ, quân dự bị hay Vệ binh Quốc gia, đều là thanh kiếm và lá chắn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ", ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết sau vụ xả súng rằng 500 Vệ binh Quốc gia sẽ tham gia cùng 2.500 quân hiện đang đồn trú tại DC.

Đầu năm nay, ông Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C. và các trung tâm đô thị khác như một phần trong chiến dịch mà ông mô tả là trấn áp tội phạm tràn lan tại các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành. Đảng Dân chủ lên án động thái này là lạm quyền và đã đệ đơn kiện, dẫn đến việc tòa án tạm thời chặn một số đợt triển khai.

Tháng trước, các cuộc tuần hành 'No Kings' quy mô lớn đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ để phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp và việc ông sử dụng Vệ binh Quốc gia.

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đang "nhượng bộ" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine - và Kiev "hài lòng" với tiến độ đàm phán - Sky News cho biết.

Không ai ngờ tới điều này, ông Zelensky đã tìm ra điều gì đó khiến người dân Ukraine ngạc nhiên

Thế giới
Không ai ngờ tới điều này, ông Zelensky đã tìm ra điều gì đó khiến người dân Ukraine ngạc nhiên

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Thế giới
Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Mỹ bất ngờ nhượng bộ sửa đổi đề xuất hòa bình, bỏ hàng loạt điều khoản đau đớn với Ukraine

Thế giới
Mỹ bất ngờ nhượng bộ sửa đổi đề xuất hòa bình, bỏ hàng loạt điều khoản đau đớn với Ukraine

Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine

Thế giới
Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine

Đọc thêm

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33
Thể thao

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33

Thể thao

Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít

Kinh tế

Giá xăng dầu tại phiên điều chỉnh chiều nay 15 giờ ngày 27/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh đồng loạt, với mức giảm sâu từ 500 đồng đến trên 1.000 đồng/lít.

Ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong lũ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong lũ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Trong lúc cố gắng chạy lũ, hai vợ chồng anh Phan Văn Khôi (SN 1974) và chị Phạm Thị Như Thùy (SN 1985) ở xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) đã bị dòng nước cuốn trôi và thiệt mạng. Ba đứa con của họ, trong đó có một bé 10 tuổi, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Thông qua Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, bạn đọc đã gửi hỗ trợ, động viên mong các em sớm vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

Nữ cao thủ sở hữu võ thuật lợi hại hơn Lý Tiểu Long, Diệp Vấn là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ cao thủ sở hữu võ thuật lợi hại hơn Lý Tiểu Long, Diệp Vấn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nữ cao thủ huyền thoại này có tầm ảnh hưởng trong võ thuật còn hơn cả Lý Tiểu Long, Diệp Vấn. Người đó chính là Ngũ Mai (Wu Mei) - một nữ tu tại chùa Thiếu Lâm và sống vào khoảng thế kỷ 16.

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m83, cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên
Thể thao

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m83, cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên

Thể thao

Hiện tại, thủ môn Cao Văn Bình đang cạnh tranh quyết liệt với với Trần Trung Kiên cho vị trí bắt chính của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' để hỗ trợ người dân 4 tỉnh bị mất nhà do lũ lụt có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" để hỗ trợ người dân 4 tỉnh bị mất nhà do lũ lụt có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể về số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại; số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

FE CREDIT ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín
Kinh tế

FE CREDIT ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín

Kinh tế

FE CREDIT tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam khi xuất sắc đạt Giải Vàng ở hạng mục O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels và Giải Đồng ở hạng mục Real-time Marketing trong khuôn khổ MMA Smarties Vietnam 2025.

Bắc Ninh sau sáp nhập: Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau
Nhà nông

Bắc Ninh sau sáp nhập: Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhà nông

Sau sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025, Bắc Ninh còn 99 đơn vị cấp xã với bộ máy tinh gọn hơn. Tỉnh quyết tâm duy trì tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước thông qua chuyển đổi từ hỗ trợ trực tiếp sang phát triển sinh kế bền vững.

Hưng Yên: Thu hồi giấy phép 1 phòng khám, tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ 1 phòng khám khác
Xã hội

Hưng Yên: Thu hồi giấy phép 1 phòng khám, tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ 1 phòng khám khác

Xã hội

Sở Y tế Hưng Yên vừa thu hồi giấy phép 1 phòng khám, cấm 1 phòng khám khác không được khám sức khoẻ đến khi được cho phép.

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, phụ huynh bị phạt đến 9 triệu, có thể vướng án hình sự
Chuyển động Sài Gòn

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, phụ huynh bị phạt đến 9 triệu, có thể vướng án hình sự

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ vì một phút chủ quan giao xe cho con, khi cho con chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, nhiều bậc cha mẹ đã đẩy con mình vào nguy hiểm và tự đưa mình vào vòng lao lý.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?
Nhà nông

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Nhà nông

Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi
Thế giới

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi

Thế giới

Trong khi các nhà ngoại giao tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, căng thẳng ở châu Âu lại một lần nữa leo thang. Các nhân vật chính đều quen thuộc: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ở một bên, và Brussels ở bên kia. Budapest cáo buộc các đối tác của mình kéo dài xung đột.

Nam thanh niên 25 tuổi 'nghiện thủ dâm' sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị
Xã hội

Nam thanh niên 25 tuổi "nghiện thủ dâm" sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị

Xã hội

Nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội, chưa kết hôn, có xu hướng "nghiện thủ dâm" và suy nghĩ lệch lạc tình dục nặng nề hơn sau khi nghỉ việc và phải nhập viện thăm khám, điều trị.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng mạnh bởi cơn bão số 15 - bão KOTO.

Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ

Thị trường

Giá vàng hôm nay 27/11, vàng SJC và nhẫn mặc dù không biến động nhưng giá vẫn neo cao. Trong khi, nhà vàng tiếp tục "chơi lớn" khi bán ra tối đa 50 chỉ vàng nhẫn/người.

Virus cúm A khiến người khỏe mạnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong 48 giờ
Doanh nghiệp

Virus cúm A khiến người khỏe mạnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong 48 giờ

Doanh nghiệp

Số ca cúm gia tăng trong 3 tháng gần đây. Bệnh dễ gây biến chứng ở người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh nền. Hiện tại Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, vắc xin ngừa cúm có nhiều người đến tiêm chủng nhất.

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương
Doanh nghiệp

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương

Doanh nghiệp

Giữa những dãy thùng hàng chất cao, người kiểm đếm, người ghi phiếu, người bốc xếp…, mọi công việc diễn ra hối hả, khẩn trương để những chuyến bay Vietjet vận chuyển hàng cứu trợ của người dân cả nước đến với đồng bào đang gồng mình giữa vùng mưa lũ. 

Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước sau mưa lũ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
Kinh tế

Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước sau mưa lũ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Kinh tế

Sáng ngày 25/11/2025, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã trao tặng 10 tấn Cloramin B và 10 tấn Vi Chlorine nhằm hỗ trợ công tác khử khuẩn, xử lý nguồn nước và phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu những bão liên tiếp trong tháng 11/2025.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Lai Châu Ngày Mới

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025, do Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Tin tức

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).

Doanh nghiệp tìm công nhân lành nghề nhưng lao động vẫn thất nghiệp, thị trường lao động Đồng Nai mất cân đối
Kinh tế

Doanh nghiệp tìm công nhân lành nghề nhưng lao động vẫn thất nghiệp, thị trường lao động Đồng Nai mất cân đối

Kinh tế

Thị trường lao động Đồng Nai đang rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Doanh nghiệp cần người nhưng lao động lại thiếu kỹ năng phù hợp, đặc biệt là nhóm kỹ thuật và công nghệ cao, gây áp lực lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Sẽ có 'ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”
Kinh tế

Sẽ có "ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí lấy ngày 31/5 là “Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”, đây là ngày bác Hồ viết bài “Thế nào là kiệm” đăng trên báo Cứu Quốc ngày 31/5/1949.

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam
Thế giới

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam

Thế giới

Liên quan đến vụ cháy chung cư ở quận Tai Po, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đến sáng 27/11, chưa ghi nhận thông tin về nạn nhân là người Việt.

Hà Nội: Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Tin tức

Hà Nội: Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Tin tức

Theo quy định mới của Hà Nội, việc cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy, hàn cắt kim loại mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Ly hôn rồi mới nhận ra lỗi tại mình, tôi đang bế tắc thì phát hiện sự kì lạ 'đáng tiền' của chồng cũ
Gia đình

Ly hôn rồi mới nhận ra lỗi tại mình, tôi đang bế tắc thì phát hiện sự kì lạ "đáng tiền" của chồng cũ

Gia đình

Tò mò, tôi nhờ một người bạn tìm hiểu.

Syngenta Việt Nam bàn giao cầu nông thôn tại An Giang: Tiếp tục mang đến những 'nhịp cầu yêu thương'
Nhà nông

Syngenta Việt Nam bàn giao cầu nông thôn tại An Giang: Tiếp tục mang đến những "nhịp cầu yêu thương"

Nhà nông

Sáng 27/11, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao cầu Kênh Cao Một (ngang nhà 3 Luông) tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại 5 dự án giao thông cửa ngõ
Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường ra "tối hậu thư", yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại 5 dự án giao thông cửa ngõ

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, bao gồm cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ, được yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và tái định cư trước tháng 12/2025, nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngăn chặn hàng nghìn túi xách, giày dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới qua cửa khẩu Hữu Nghị
Bạn đọc

Ngăn chặn hàng nghìn túi xách, giày dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới qua cửa khẩu Hữu Nghị

Bạn đọc

Lực lượng Hải quan vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia, cất giấu hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và giả mạo xuất xứ Việt Nam. Cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 250 triệu đồng và buộc tiêu hủy nhiều mặt hàng vi phạm.

Động thái bí mật của quân đội Đức bị tiết lộ
Thế giới

Động thái bí mật của quân đội Đức bị tiết lộ

Thế giới

Quân đội Đức đang xây dựng một kế hoạch phòng ngừa chiến tranh với Nga, bao gồm việc tái triển khai 800.000 quân NATO đến một tiền tuyến được đề xuất ở phía đông, nơi sẽ không đi qua nước Đức, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các tài liệu kế hoạch mà họ có được.

1

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

2

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

3

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

4

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'