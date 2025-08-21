Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) với chủ đề chính "Chuyển đổi số và các xu thế tương lai" đã nhận được sự tham dự của 250 khách mời là diễn giả, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia cùng các giảng, sinh viên của các trường.



Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự Hội nghị FAIR' 2025. Ảnh: HaUI

GS.TS Vũ Đức Thi, Trưởng ban tổ chức, cho biết: “Hội nghị khoa học quốc gia thường niên về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin là một diễn đàn để các nhà khoa học làm công tác công nghệ thông tin, đặc biệt các cán bộ của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước trình bày kết quả mới nhất của mình và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng về công nghệ thông tin. Chúng ta đều biết, hiện nay, dữ liệu đã trở thành tài nguyên vô giá nhưng thế giới đang ngập tràn các dữ liệu giả, thông tin giả mà phần lớn do AI tạo ra… Cộng đồng công nghệ thông tin chúng ta cần phải tham gia tích cực, tạo ra các biện pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực này, nhằm bảo vệ người sử dụng và bảo vệ sự an toàn của xã hội”.



Hội nghị được tổ chức thành 7 tiểu ban và được điều hành bởi các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu. Ảnh: HaUI

Hội nghị đã nhận được 171 báo cáo khoa học toàn văn từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ 3 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tất cả các báo cáo đều được các nhà khoa học có uy tín phản biện theo đúng quy định của Hội nghị. Dựa trên kết quả phản biện, có 112 báo cáo được chấp nhận trình bày tại các tiểu ban chuyên môn của Hội nghị.

Trong phiên toàn thể, Hội nghị được nghe 2 báo cáo của 2 Keynote là các nhà khoa học uy tín với nội dung "Hướng tới các thiết bị IoT thông minh, an toàn, tiết kiệm năng lượng" và "Chuyển đổi số và các hệ thống thông minh".