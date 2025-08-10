Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe

Theo ghi nhận của PV ngày 10/8, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đi qua TP Đà Nẵng có độ dài 11,5km đang bước vào giai đoạn nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính theo kế hoạch vào ngày 19/8.

Tại công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục.

Cùng với mặt đường, các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hệ thống chống chói, hộ lan... cũng đang được lắp đặt đồng bộ.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), đến nay sản lượng thực hiện tại dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đạt gần 82% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đã hoàn thành 99%.

Gần 200m mặt đường cuối cùng đang được thảm nốt và dự kiến sẽ sớm hoàn tất.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, trong tuần này sẽ thảm nhựa xong toàn tuyến chính. Khối lượng còn lại như lắp đặt biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường... đang được gấp rút hoàn thành.

Đoạn đầu tuyến cao tốc gần như đã hoàn thiện. Đây cũng là dự án cao tốc vừa thi công vừa khai thác trên nền tuyến đường tránh Nam Hải Vân.

Các biển báo tại cao tốc đang được lắp đặt hoàn thiện.

Nút giao thông đường Hoàng Văn Thái được thiết kế lối ra, vào cao tốc. Đây là 1 trong 3 lối ra, vào trên toàn tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Tuyến đường gom chạy song song tuyến cao tốc cũng đang được triển khai thi công.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đi qua địa phận xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Hải Vân của TP Đà Nẵng, có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Dự án khởi công tháng 9/2023, tiến độ hoàn thành tuyến chính cao tốc đến tháng 8/2025, hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025. Đây là tuyến cao tốc huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3. Nhà thầu thi công liên là danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn + Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP + Công ty TNHH Một thành viên 17.