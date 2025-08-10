Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài hơn 11km, là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đi qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng. Đây là tuyến cao tốc huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025.
Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3. Nhà thầu thi công liên là danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn + Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP + Công ty TNHH Một thành viên 17.
Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.
Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.
Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.
Khu đất có vị trí đắc địa ven sông Kôn (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã bị bỏ hoang suốt hơn 6 năm qua sau khi Công ty Cổ phần đường Bình Định ngừng hoạt động. Ngày 10/8, UBND xã Bình Khê đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, để có cơ sở triển khai dự án khác.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.
Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.
Tại sảnh thang máy chung cư, nam thanh niên 31 tuổi xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái, ngay trước mặt người khác và nhiều trẻ em. Theo luật sư, hành vi này có dấu hiệu cố ý gây thương tích.
Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trong trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025. Với lợi thế sân nhà tại Ninh Bình cùng quyết tâm cao độ, các cô gái Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lịch sử, lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để bước lên bục vinh quang.
Ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An cho biết, quà tặng các đại biểu là quyển sổ và chiếc phích đựng nước. Toàn bộ các phần quà đã được đặt, in ấn, gửi về kho từ cuối tháng 7/2025, không thể trả lại nên địa phương vẫn phát cho các đại biểu tránh lãng phí.
Giữa thời khắc sục sôi của Cách mạng tháng Tám 1945, một văn bản lịch sử đã khép lại ngàn năm chế độ phong kiến Việt Nam – “Chiếu thoái vị” của hoàng đế Bảo Đại. Ít ai biết rằng, đằng sau những lời tuyên cáo ấy là bút tích của Tổng Lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Khắc Hòe, người đã viết nên hồi kết cho triều Nguyễn ngay giữa kinh thành Huế.
Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh? Ronaldo tuyên bố gây sốc về giải Quả bóng vàng; Kyle Hudlin 2m06 thất vọng khi Thép xanh Nam Định để thua CLB CAHN; Arsenal nhận cú hích lớn thương vụ Eze; Mauro Icardi từng khiến đồng đội ở Barca sốc khi bắn chim bồ câu rồi nướng ăn.
GS Nguyễn Lân Dũng có hai người con, con trai là PGS Nguyễn Lân Hiếu, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, con gái là TS Nguyễn Kim Nữ Thảo. "Điều vợ chồng tôi mong mỏi nhất ở hai con là lòng hiếu thảo, vì thế nên mới đặt tên hai con như vậy", GS Nguyễn Lân Dũng chia sẻ.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Phùng Đức Tiến, hiện các trại tiêm vaccine AVAC ASF LIVE vẫn đang kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Tuy vậy, doanh nghiệp, địa phương cần hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về quy trình và có giám sát tiêm phòng mới giúp phát huy hết được tác dụng, bảo hộ của vaccine.