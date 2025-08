Bùn đất tràn vào nhà sau mỗi trận mưa

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại khu vực cầu Trung, thôn Phú Thượng (phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) phản ánh tình trạng bị ngập úng, bùn đất tràn vào nhà mỗi khi trời mưa, được cho là do nền đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang thi công cao hơn khu dân cư, khiến nước mưa đổ dồn xuống dưới.

Ghi nhận của PV Dân Việt, các hộ dân có nhà tại thôn Phú Thượng chịu cảnh “nắng bụi, mưa bùn” cạnh cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang thi công. Mặt đường cao hơn nền nhà khiến nhiều nhà cửa tại đây rơi vào cảnh nhếch nhác.

Bà Trần Thị Anh Tài đứng cạnh cao tốc Hoà Liên - Túy Loan thi công cao hơn mặt nhà. Ảnh: D.B

Đóng cửa nhà cả ngày vì bụi đất, bà Trần Thị Anh Tài (người dân sống sát tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan) cho biết, từ ngày thi công cao tốc, gia đình bà chịu ảnh hưởng nặng nề.

“Nhà thì nứt vì lu rung, ngày nắng bụi bay mù mịt, sợ nhất là ngày mưa bùn đất theo nước cứ lùa vào. Mặt đường cao tốc dù chưa hoàn thành nhưng công trình quá cao so với nhà dân nên mưa xuống là nước từ trên đường chảy ào ạt vào nhà. Mưa nhỏ thôi cũng ngập, cả khu dân cư ngập do không thoát nước được”, bà Tài than thở.

Theo người dân tại đây, nguyên nhân hễ mưa là ngập chủ yếu do đất đá từ công trình thi công rơi xuống dòng suối chảy qua khu dân cư, gây bồi lấp dòng chảy tự nhiên, khiến nước mưa không thoát kịp và tràn ngược vào nhà.

Mặt đường thi công cao tốc Hoà Liên - Túy Loan cao hơn nhà dân. Ảnh: D.B

Ông Nguyễn Quốc (trú thôn Phú Thượng) cho hay, người dân trong khu dân cư đang lo lắng vì mùa mưa sắp đến nhưng tình trạng ngập vẫn chưa được giải quyết.

“Mỗi lần mưa là nước và bùn đỏ tràn vào nhà, người dân phải dọn dẹp từ sáng đến chiều. Tình trạng này kéo dài rất mệt mỏi và đặc biệt nguy hiểm khi mùa mưa sắp đến. Người dân ở đây đều tha thiết mong chính quyền có giải pháp để yên tâm sinh sống”, ông Quốc nói.

Đơn vị thi công cao tốc Hòa Liên – Túy Loan cam kết làm rãnh, lắp cống chống ngập

Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) kiểm tra, xử lý kiến nghị của người dân.

“Sở Xây dựng đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tình trạng ngập lụt và hệ thống thoát nước tại khu vực cầu Trung, thôn Phú Thượng, phường Hoà Khánh; đánh giá lại thiết kế công trình, xem xét điều chỉnh độ cao hoặc áp dụng giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tối đa tác động đến nhà dân và cải thiện hệ thống thoát nước tại khu vực cầu chui và các điểm ngập lụt”, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng thông tin.

Nhà cửa người dân sống cạnh cao tốc Hoà Liên - Túy Loan hầu hết đều chịu cảnh nhếch nhác. Ảnh: D.B

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Tạ Mạnh Hưng – Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và ý kiến từ Sở Xây dựng, đơn vị đã tổ chức buổi làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng. Vị trí người dân phản ánh xảy ra tình trạng ngập úng thuộc một phần mặt bằng dự án mở rộng đường gom của thành phố, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai.

“Để khắc phục, chúng tôi sẽ đào rãnh thoát nước dọc khu vực dân cư bị ảnh hưởng. Đồng thời, tại lối đi lên của người dân, đơn vị sẽ lắp đặt cống thoát nước chống ngập nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện, an toàn. Phương án này đã được người dân thống nhất và đồng thuận”, ông Hưng thông tin.