Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành tạm giữ Lê Hoàng Minh Long (SN 1980, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Hiếp dâm bà lão 60 tuổi tại vườn điều ở Long Thành

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/4, bà H. (SN 1965) vào rẫy nhặt điều cách nhà khoảng 4km thì bị Long khống chế, yêu cầu bà H. cho đối tượng thỏa mãn dục vọng.

Lê Hoàng Minh Long thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Bà H. không đồng ý thì bị Long dùng tay bóp cổ và dọa giết, đối tượng đè bà H. xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại thì bị nạn nhân chống cự quyết liệt.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm không thành, Long đã cướp 1 sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động của bà H. rồi tẩu thoát.

Khu vực bà H. bị Long khống chế hiếp dâm. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21h ngày 11/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Hoàng Minh Long khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu phố 2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi cướp được tài sản của bà H., Long đã đem sợi dây chuyền bán tại một tiệm vàng ở phường Tân Biên với giá hơn 14 triệu đồng, còn chiếc iPhone Long bán cho 1 người khác giá 500 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.