Khách du lịch mặc phản cảm: Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang lên tiếng trước vụ việc khách Tây mặc bikini tại xã Du Già

Theo đó, ông Lại Quốc Tĩnh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang (cũ) chia sẻ, ngay sau khi nắm được thông tin khách du lịch mặc phản cảm được đội vận tải chở bằng xe máy đi từ thác Du Già về homestay, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã phối hợp cùng cơ sở liên quan yêu cầu đơn vị vận tải rút kinh nghiệm.

“Thực tế, sự việc này xuất phát từ việc lái xe chưa để ý kỹ, trong khi du khách thường mặc đồ bơi sau khi tắm suối. Đơn vị vận tải sau đó đã lên tiếng xin lỗi và rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, qua sự việc này, Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đã nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đã được ban hành. Vấn đề chính là nhiều đơn vị vận tải nhỏ lẻ, đặc biệt là các lái xe ôm tự do không thuộc tổ chức nào, chưa nắm rõ hoặc chưa quan tâm đúng mức đến các quy định ăn mặc lịch sự, văn minh tại Bộ quy tắc này.

Thứ hai là có những du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, do sự khác biệt về văn hóa, bất đồng ngôn ngữ và trình độ tiếng Anh của các lái xe chỉ ở mức cơ bản, không thể truyền tải hết được vấn đề. Bởi những xe ôm này chỉ nói được tiếng Anh giao tiếp cơ bản chứ chưa nói rõ được phong tục, văn hóa địa phương cho du khách nước ngoài hiểu.

Thứ ba, nhiều du khách nước ngoài thường thích mạo hiểm, nên việc giải thích với họ rất khó khăn. Ví dụ trước kia tại địa điểm check in mỏm đá tử thần có một số du khách bất chấp sự khuyến cáo nguy hiểm đã leo ra đó.



Hiện tại, Hiệp hội đã khuyến cáo các điểm đến và đặc biệt là các công ty lữ hành tổ chức các đoàn tour, đề nghị thực hiện nghiêm quy định ứng xử văn minh với khách du lịch theo quy định của Sở VHTTDL đã ban hành. Căn cứ vào đó, các đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm để góp phần làm lành mạnh môi trường du lịch của tỉnh, cũng như định hình văn hóa ứng xử trong du lịch”, ông Lại Quốc Tĩnh cho hay.

Theo ông Lại Quốc Tĩnh, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang (cũ) đã Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tỉnh Hà Giang (cũ), năm 2018.

Sự việc cũng đã gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng, nhiều ý kiến thì cho rằng, đây là địa điểm du lịch tại thác nước, du khách tắm xong có thể mặc bikini và về chỗ lưu trú là điều hết sức bình thường.

Tuy nhiên cũng một số cho rằng, mặc như vậy không đúng thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt.

Khán giả Lanh Lạnh nhận xét: “Nên nhắc nhở du khách mặc kín đáo một chút, vì quãng đường từ thác nước Du Già về đến homestay là một quãng đường dài, trên cung đường nhiều người qua lại trong đó có trẻ em và người già”.

Khán giả Nguyễn Hiếu bình luận: “Vì không ít người Việt quá dễ dãi chỉ vì họ là người nước ngoài nên dần hình thành thói quen không tôn trọng văn hoá bản địa và luật giao thông trong du khách nước ngoài. Điều này là không nên”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip về một đoàn du khách nước ngoài mặc bikini hai mảnh được các xe ôm bản địa chở di chuyển trên trên một tuyến đường xung quanh là quang cảnh núi non trùng điệp, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo tìm hiểu, đây là tuyến đường nơi du khách đi qua nằm ở xã Du Già, Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là khu vực cách thác Du Già khoảng 2km.



Được biết Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tỉnh Hà Giang (cũ) đã được ban hành năm 2018, trong đó đã nêu quy tắc ứng xử của khách du lịch khi đến tham quan tại Hà Giang (cũ).

- Tuân thủ các quy định, nội quy hoạt động, biển chỉ dẫn, hướng dẫn của cơ quan quản lý tại điểm đến hoặc khu du lịch, điểm du lịch.

- Xếp hàng theo thứ tự khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng; ưu tiên giúp đỡ người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ.

- Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự khi đi du lịch, đặc biệt tại những di tích tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, nghĩa trang liệt sỹ, lễ hội truyền thống...

- Tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán truyền thống của địa phương; giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương.

- Ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự nơi công cộng, vui chơi…