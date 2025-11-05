HLV Harry Kewell sốc khi V.League đang đá lại dừng nghỉ... 3 tháng

Sau chiến thắng 4-0 trước PVF-CAND, HLV Harry Kewell tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định Hà Nội FC đang đi đúng hướng dù còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

“Toàn đội đã chơi rất tốt. Chúng tôi có cấu trúc rõ ràng, hiểu nhau trong lối chơi và duy trì được nhịp độ suốt cả trận. Tất cả các cầu thủ đều đang nỗ lực để cạnh tranh vị trí, điều đó rất tích cực vì chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Khi có cạnh tranh, chúng tôi sẽ có thêm động lực để tiến bộ, và hôm nay điều đó đã thể hiện rõ qua chất lượng của toàn đội. Tôi hài lòng khi thấy chúng tôi phòng ngự tốt và kiểm soát thế trận hiệu quả”, HLV Harry Kewell chia sẻ sau trận thắng PVF-CAND với tỷ số 4-0 ở vòng 10 V.League 2025/2026.

HLV Harry Kewell. Ảnh: Hà Nội FC.

Sau 4 trận cầm quân, chiến lược gia người Australia giúp Hà Nội FC giành 2 chiến thắng và 2 thất bại. Nhận xét về khoảng thời gian đã qua, HLV Harry Kewell bày tỏ: “Tôi ngạc nhiên về tốc độ thích nghi của các cầu thủ. Họ hiểu và tiếp thu rất nhanh triết lý của tôi. Tôi ấn tượng với cách họ suy nghĩ về trận đấu bởi bóng đá là môn của tư duy, không chỉ là chạy trên sân hay chơi bản năng.

Bạn phải có tổ chức, có cấu trúc rõ ràng, và các cầu thủ của tôi đang áp dụng tốt những gì BHL truyền đạt. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Toàn đội sẽ đi từng bước, tập trung vào từng trận đấu một. Không nên nghĩ quá xa. Bây giờ, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, phân tích trận này và chuẩn bị cho trận tiếp theo”.

Cựu danh thủ Liverpool cũng làm rõ phát biểu trước đó liên quan đến thể lực của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), cũng như khả năng lên ĐT Việt Nam: “Tôi chưa bao giờ nói rằng thể lực của Hendrio không đủ tốt. Điều tôi nói là sau một năm không được thi đấu thường xuyên, rất khó để lấy lại cảm giác bóng và thể trạng, nhất là trong lối chơi mà chúng tôi đang xây dựng. Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng của Hendrio, chỉ là anh ấy cần thêm thời gian nghỉ ngơi và chúng tôi phải bảo vệ cầu thủ, bảo vệ tập thể bằng cách có những sự thay đổi hợp lý”.

Sau vòng đấu tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Lào tại vòng loại Asian Cup. “Câu hỏi này khó đấy. Hiện tại tôi không có thông tin gì để chia sẻ”, HLV Harry Kewell nói về cơ hội Đỗ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam đợt này.

Khi vòng 11 V.League 2025/2026 khép lại, các CLB sẽ nghỉ tới cuối tháng 1 để nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế. Thuyền trưởng Hà Nội FC thừa nhận việc nghỉ dài trong thời gian tới là điều ông không quen, nhưng khẳng định đội bóng đã có kế hoạch cụ thể: “Là cầu thủ hay HLV, chúng tôi đều không quen với việc nghỉ dài như thế. Tuy nhiên, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, biết mình cần làm gì để sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo trong khoảng 90 ngày tới. Dù vậy, trọng tâm của chúng tôi vẫn là trận đấu kế tiếp”.

Ở vòng đấu tiếp theo, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách tới sân Thiên Trường để chạm trán nhà ĐKVĐ Thép xanh Nam Định. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Hoàng Hên trở lại đội bóng cũ với vai trò đối thủ.